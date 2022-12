Balseros cubanos auxiliados por guardafronteras en pleno malecón de La Habana

Una embarcación rústica con al menos una decena de 'balseros' sorprendió el lunes a turistas y curiosos cuando era auxiliada por Tropas Guadafronteras frente al céntrico malecón de La Habana, a la altura de la embajada de Estados Unidos, constató una periodista de AFP.

La balsa azul con una bandera estadounidense pintada en un costado, que se encontraba a la deriva, fue interceptada por una embarcación militar y dos lanchas de agentes guardafronteras que los vigilaron por poco más de hora antes de rescatarlos.

Los turistas y curiosos tomaban fotos de la escena, inusual en esa concurrida zona de La Habana. Los llamados 'balseros' normalmente parten de pequeñas playas escondidas en las afueras de la capital o de provincia.

La embarcación militar remolcó la balsa y condujo a los jóvenes a una estación de capitanía del puerto, a unos tres kilómetros del lugar.

Joel Aníval, un chófer de 25 años que pasaba en bicicleta por el malecón, dijo a AFP que poco antes había auxiliado a dos de los balseros que se habían tirado al mar y nadaron hasta la costa.

"Me di cuenta de que había una embarcación que no era de pesqueros, venían muchas personas, me di cuenta que era una salida ilegal para los Estados Unidos y entonces vi como dos personas se tiraron al agua", relató.

"Los ayudé a subir a salir y fueron capturados por la policía", indicó al recordar que los jóvenes veinteañeros le contaron que se echaron al mar en la madrugada de este lunes "pero la lancha se rompió, el motor empezó a sacar humo y se les apagó y la corriente los fue arrastrando hasta aquí".

Cerca de 3.000 cubanos interceptados en el mar por la Guardia Costera de Estados Unidos, han sido repatriados en poco más de dos meses, según esta corporación que en un año repatrió 6.182 isleños.

"Ellos están cansados de vivir en el sistema cabrón este, la cosa está mala, la juventud no tiene vida. Salen a buscar prosperidad", dijo de su lado, Eliécer Pérez, un mecánico de 52 años.

El éxodo migratorio se da en medio de la peor crisis económica en tres décadas provocada por la pandemia del coronavirus, distorsiones internas de la economía y el endurecimiento del embargo económico impuesto por el gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021), cuyo sucesor, Joe Biden, casi no ha modificado.

Otros 224.000 cubanos ingresaron en un año de manera irregular a territorio estadounidense, según datos publicados en octubre por la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

