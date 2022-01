Bale y Hazard sufren "la competencia" que hay en el Real Madrid, dice Ancelotti

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, cortó posibles especulaciones sobre el escaso protagonismo de Eden Hazard y Gareth Bale, que vuelve de lesión, en el equipo blanco, afirmando que "simplemente hay competencia" en el equipo.

"No hay algo raro que haya pasado entre nosotros, simplemente hay competencia, el entrenador que soy yo elige en cada partido a los mejores para ganar", explicó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de octavos de final de la Copa del Rey contra el Elche.

"Es lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay muchos jugadores buenos y puede pasar que seas muy bueno y no juegues", añadió Ancelotti.

"Quiero elegir a los mejores, el hecho de la competencia afecta a muchos jugadores, no ha ocurrido nada de particular", insistió el técnico merengue, quien aseguró que Hazard "está entrenando, está esperando la llamada de su entrenador y está listo".

Respecto a Bale, que vuelve al equipo tras superar unas molestias en la espalda y una lesión muscular, Ancelotti afirmó que "está bien, no ha venido con nosotros a Arabia, se ha entrenado aquí, está disponible, va a estar en la convocatoria y todos los jugadores que están en la convocatoria tienen posibilidad de jugar".

De cara al encuentro contra el Elche, el técnico merengue desveló que "hoy hemos tenido una indisposición de Courtois, que no va a poder estar".

El meta belga se une a las bajas de Dani Carvajal, Marco Asensio o Jesús Vallejo.

Courtois "está indispuesto, no es un contratiempo serio, es una indisposición para algunos días, no más. Por cuestión de privacidad, no te puedo decir lo que pasa, pero pienso que estará para el domingo" de nuevo contra el Elche en LaLiga.

Ancelotti pareció descartar hacer muchas rotaciones en el encuentro de Copa del Rey del jueves al asegurar que "el partido de mañana es una eliminatoria, queremos seguir adelante, así que voy a meter el mejor equipo posible".

pve-gr/iga