Balcanes advierten a Ucrania sobre "ilusiones" en su adhesión a la UE

Líderes de países de los Balcanes occidentales dejaron claro este jueves en Bruselas su frustración con el interminable proceso para adherir a la Unión Europea (UE), y advirtieron a Ucrania que no alimente "ilusiones" de un proceso rápido.

Macedonia del Norte, Albania, Montenegro y Serbia llevan varios años aguardando pacientemente en la sala de espera, sin grandes avances en su adhesión a la UE, un bloque que no esconde la prisa en conceder el estatuto de país candidato a Ucrania y a Moldavia.

Macedonia del Norte es formalmente candidato a la adhesión desde 2005, Montenegro desde 2010, Serbia lo es desde 2012 y Albania desde 2014.

Por ello, este jueves el primer ministro de Albania, Edi Rama, dio la bienvenida a Ucrania pero advirtió a ese país que no alimente "ilusiones" sobre un proceso rápido para sumarse plenamente a la familia europea.

"Macedonia del Norte es candidato desde hace 17 años, si no he perdido la cuenta. Albania, desde hace ocho. De forma que bienvenida, Ucrania. Es bueno que se le reconozca a Ucrania el estatus [de país candidato]. Pero espero que los ucranianos no se hagan ilusiones", dijo, al margen de una reunión entre la UE y los presidentes de países de Balcanes occidentales en la sede del Consejo Europeo.

Esas candidaturas se estrellan con el veto de Bulgaria, que mantiene un agrio contencioso con Macedonia del Norte.

En opinión de Rama, el veto de Bulgaria es "una vergüenza", y lamentó que el resto de los países de la UE "permanecen sentados impotentes".

El presidente de Serbia, Alexandar Vucic, había dado el tono al llegar este jueves a la reunión, y fue consultado por la prensa sobre qué esperaba del encuentro. Su respuesta fue categórica: "Nada".

El primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, apuntó que la adhesión de los nuevos socios "tomará tiempo".

El jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz, dijo que "los Estados y los ciudadanos de los Balcanes occidentales esperan desde hace 20 años la posibilidad de convertirse en miembros de la UE. Es importante que esta promesa sea creíble".

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que la UE estaba ante un "momento decisivo" al discutir la candidatura de adhesión de Ucrania y Moldavia, aunque añadió que el bloque quería "volver a darle energía" a sus relaciones con los Balcanes.

Bosnia-Herzegovina es un candidato potencial, así como Kosovo, aunque este último no es reconocido como un país independiente por varios integrantes de la UE, incluida España, y además mantiene un tenso contencioso con Serbia.

El presidente kosovar, Vjosa Osmani-Sadriu, advirtió a la UE sobre la influencia de "otros actores" en la región de los Balcanes (en referencia a Rusia, China y Turquía) caso la adhesión no se torne efectiva.

