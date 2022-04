Bagnaia se hace con la pole de MotoGP en el GP de España en Jerez

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati) se hizo con la séptima 'pole position' de su carrera en MotoGP, este sábado en el Gran Premio de España, con un tiempo de 1 minuto 36 segundos y 170 milésimas, nuevo récord de la vuelta, por delante del francés Fabio Quartararo, 2º a 453 milésimas.

Ambos pilotos saldrán así desde la primera línea de la parrilla el domingo (12h00 GMT), con el español de Aprilia Aleix Espargaró (3º) junto a ellos.

En segunda línea estarán las dos Ducati del australiano Jack Miller (4º) y del francés Johann Zarco (6º), que llegaba de la Q1, mientras que el español Marc Márquez firmó el quinto mejor crono.

El seis veces campeón del mundo de MotoGP ya había mostrado sus credenciales el podio con su cuarto puesto en la tercera sesión de libres.

"Estoy muy contento de cómo ha ido hoy, porque he intentado sobrevivir, seguir a algunos pilotos y apretar al límite y también intentar encontrar mi ritmo en solitario. Pero estamos lejos del podio, sin embargo, salir quinto me ayudará mucho para la carrera, pero va a ser difícil", avisó no obstante el campeón catalán.

Otro piloto español, Alex Rins (Suzuki), colíder del Mundial junto a Quartararo, no se clasificó a la Q2 y saldrá desde la 14ª posición de la parrilla el domingo.

"Misión cumplida, aunque yo no había previsto estar en primera línea a medio segundo de la pole", reaccionó Quartararo al micrófono de Canal+.

'El Diablo' se mostró optimista respecto a sus opciones en la carrera del domingo: "Sabemos exactamente dónde hay que atacar el domingo".

'Pecco' Bagnaia, lejos de los mejores al igual que su moto desde el inicio del curso, demostró estar de regreso bajo el sol andaluz al bajar en seis décimas el récord de la mejor pole position de Quartararo (2021) y en cuatro décimas el récord de la pista que ostentaba desde 2020 Maverick Viñales (2020).

Unos minutos antes, en la Q1, la sorpresa llegó por parte del francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), no muy afortunado desde su llegada al circuito Ángel Nieto, pero que logró clasificarse a la Q2.

Y el debutante italiano Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) le acompañó para jugarse los primeros puestos de la parrilla con los mejores. Zarco saldrá sexto y Bezzecchi octavo.

Pero parece complicado que en el sexto Gran Premio de la temporada algún otro piloto logre meterse en la pelea entre Bagnaia y Quartararo, vista la regularidad de ambos pilotos en el fin de semana.

Ambos pilotos pelearon por el título mundial la pasada temporada, con el francés llevándose los laureles.

