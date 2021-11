Bagnaia logra en Portugal una quinta pole consecutiva en MotoGP

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati), segundo en la general del Mundial, se hizo con su quinta pole position consecutiva, este sábado en el Gran Premio del Algarve, mientras que el francés Fabio Quartararo (Yamaha), ya campeón del mundo de MotoGP, saldrá en 7ª posición de la parrilla.

El australiano Jack Miller (Ducati) y el español Joan Mir (Suzuki) acompañarán a Bagnaia en primera línea de este 17º GP de 18 esta temporada, el domingo a las 14h30 GMT en Portimao.

En segunda línea partirán otras dos Ducati, las de la escudería satélite Pramac, con el español Jorge Martín y el francés Johann Zarco, además de la Honda de Pol Espargaró.

Con el título ya en sus manos de campeón del mundo del GP conquistado en Misano, Italia, Quartararo arrancará en el séptimo puesto, tras haber dominado los primeros dos ensayos libres y terminado a solo una milésima de Bagnaia en el tercer entrenamiento libre.

En abril, en la tercera carrera del año, también en el Algarve, el piloto de 22 años logró la pole position antes de conseguir la victoria en el GP de Portugal y liderar el campeonato.

Quartararo encadenó en ese momento una serie de cinco pole positions hasta el GP de Cataluña en junio. Pero, desde entonces, no ha obtenido el mejor tiempo de clasificación.

El jueves, al llegar a Portugal con la voz aún rota por la celebración de su título, aseguró estar "más relajado" y ya no correr con la misma presión que en carreras anteriores.

Pero el flamante campeón del mundo, un competidor nato, parecía bastante molesto en el garaje de su equipo cuando comentaba la sesión con sus ingenieros.

"Los ajustes no eran los correctos, tenía muchas dificultades, algunos sectores eran buenos, otros no, no había constancia, así que tendremos que ir con otra base", explicó el francés.

"Si encontramos la sensación de esta mañana (sábado) creo que podemos ser fuertes", prosiguió Quartararo.

Bagnaia, de 24 años, se mostró totalmente satisfecho después de su pole: "Hemos hecho un buen trabajo este fin de semana, todo es perfecto por el momento".

"Creo que tenemos posibilidades de ganar mañana (domingo). Habrá que elegir primero el neumático correcto", añadió el piloto italiano.

"Después habrá que luchar contra Fabio, creo, porque tiene un muy buen ritmo este fin de semana" a pesar de su séptimo lugar en la parrilla de salida", subrayó Bagnaia.

Pese a ser su sexta pole, Bagnaia sólo ha ganado dos Grandes Premios. En Italia, hace dos semanas, su caída en las últimas vueltas concedió el título final a Quartararo. Pero el italiano no deja de ser el piloto más en forma de esta segunda parte de la temporada, y un serio rival para Quartararo en 2022.

El otro potencial gran adversario del francés, el séxtuple campeón del mundo MotoGP, el español Marc Márquez (Honda), volvió a recuperar sensaciones del pasado después de una larga lesión en 2020, con dos victorias consecutivas.

Pero el español fue declarado baja antes de este fin de semana por precaución, debido a una conmoción cerebral durante un entrenamiento.

Por su parte, el icono Valentino Rossi (Yamaha-SRT), nueve veces campeón del mundo entre todas las categorías, partirá en el 16º puesto en su penúltimo Gran Premio de su carrera. El italiano se despedirá en Valencia la próxima semana.

