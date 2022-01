Australia acepta postergar la deportación de Djokovic (abogado)

Las autoridades australianas decidieron postergar la expulsión del país de Djokovic hasta que la justicia se pronuncie sobre su caso, informó un abogado del gobierno este viernes.

En una audiencia organizada de urgencia este viernes, Stephen Lloyd, letrado del gobierno, dijo al juez que Djokovic no será conducido a un centro de retención antes de que se reúna con las autoridades migratorias el sábado y que no será deportado hasta que la justicia no se haya pronunciado sobre el recurso presentado por el tenista.

