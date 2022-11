"Aún no hemos logrado nada", dice DT de EEUU sobre etiqueta de "generación dorada"

A 24 horas del crucial choque ante Inglaterra en Catar-2022, el seleccionador estadounidense, Gregg Berhalter, recalcó el jueves que su prometedor equipo no se ha ganado todavía la consideración de "generación dorada".

Segundo equipo más joven del Mundial, el 'Team USA' actual es el que más expectativas ha generado por la cantidad de futbolistas que militan a corta edad en clubes importantes de Europa, como Sergiño Dest (AC Milan), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Dortmund) o Christian Pulisic (Chelsea).

Estados Unidos está ilusionado con el potencial de esta camada en el Mundial que coorganizarán en 2026 pero Berhalter remarcó que el prestigio se gana solo con resultados, y citó como ejemplo de ello a su próximo rival.

Si se trata de una generación dorada "está por determinar", subrayó. "Aún no hemos logrado nada como grupo en un escenario mundial".

"Cuando piensas en Inglaterra, que fue cuarta (en el Mundial de 2018) y después segunda (en la Eurocopa en 2021), eso son cosas tangibles. Nosotros no estamos ahí aún", subrayó.

"Tenemos que usar este Mundial para establecernos y después hacer lo mismo en el próximo", demandó. "Creo que nos estamos adelantando un poco".

En su estreno en Catar, Estados Unidos dominó gran parte del partido ante Gales pero acabó cediendo un empate 1-1.

El viernes tratará de seguir sumando puntos frente a Inglaterra para no descolgarse de la pugna del Grupo B por avanzar a los octavos de final.

Berhalter no dio ninguna pista sobre el once inicial que presentará ante la escuadra de Gareth Southgate, que lidera el grupo con tres puntos.

EL técnico sí confirmó que Dest y McKennie, con poca actividad recientemente, y el joven Gio Reyna, reservado ante Gales, estarán a su disposición el viernes en el estadio Al Bayt.

"Creemos que hay áreas que podemos explotar y hacerles daño", dijo Berhalter sobre la estrategia.

El seleccionador reveló que la gran amistad que mantiene con su colega inglés, Gareth Southgate, entró en una pausa mundialista.

"Le he estado mandando mensajes de texto, pero no he visto las marcas azules", bromeó. "Hemos hecho una especie de paréntesis. Estoy seguro de que retomaremos nuestra relación después de mañana".

Sentado junto a su técnico, el capitán estadounidense, Tyler Adams, dijo que el vestuario considera a Inglaterra como una de las favoritas al título pero se prepara para asestarle una nueva sorpresa en un Mundial.

"Muchas veces la gente no nos da como favoritos pero lo llevamos con orgullo. No significa nada para nosotros", aseguró el centrocampista del Leeds.

Estados Unidos nunca ha perdido contra Inglaterra en sus dos enfrentamientos previos en Mundiales.

En 1950, los norteamericanos se impusieron por 1-0 y en 2010 sacaron un empate 1-1.

Adams alabó el nivel de la Premier League, donde aterrizó esta temporada, y rememoró que de pequeño le decía a su madre que quería jugar en ese campeonato.

Una buena actuación de su equipo el viernes, consideró, tendría un gran impacto en la percepción global del fútbol estadounidense.

"Es una gran oportunidad para acelerar el impacto que podemos tener", afirmó. "Cuando consigues un buen resultado en un partido como éste, la gente empieza a respetar un poco más a los estadounidenses".

