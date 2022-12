ATP y WTA amenazan a federación británica de tenis con suspender sus torneos

La ATP y la WTA amenazan a la Federación Británica de Tenis (LTA) con suspender sus torneos de circuitos masculino y femenino si no autoriza a competir en 2023 a los tenistas rusos y bielorrusos, cuya participación tienen prohibida desde la invasión de Ucrania, señaló este miércoles la LTA.

Además, la ATP infligió una multa de un millón de dólares (953.000 euros) a la LTA por excluir el verano pasado a los tenistas de los dos países como represalia a la guerra en Ucrania. Esta sanción se dividió en partes de 200.000 dólares (190.000 euros) entre los cinco torneos afectados: Queen's, Eastbourne, y los Challengers de Surbiton, Nottingham e Ilkley.

Por su parte, la WTA también multó con 750.000 dólares (713.000 euros) a la LTA (por sus torneos de Nottingham, Birmingham y Eastbourne), y 250.000 dólares (237.000 euros) a All England Lawn Tennis Club, que organiza Wimbledon.

La LTA, "profundamente decepcionada", reprocha a la ATP su "sorprendente falta de empatía por la situación en Ucrania y ausencia de comprensión evidente de las circunstancias únicas" a las que se enfrenta.

"Vamos a preparar nuestra respuesta y esperamos el resultado de nuestro recurso contra la decisión y la sanción de la WTA", concluyó el comunicado de la LTA.

En la tarde del miércoles, la ATP señaló a la AFP que mantiene su posición: "Creemos que la medida adoptada protege el futuro a largo plazo de nuestro deporte y nuestro compromiso con el sistema de participación por el mérito, sin discriminación".

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, acusó al Gobierno británico de violar la Carta Olímpica, que garantiza la neutralidad política de su institución.

"Tomar una decisión, una decisión política sobre las competiciones deportivas claramente no está de acuerdo con las resoluciones y los compromisos (de la Carta) y no está de acuerdo con la misión del deporte internacional", señaló Bach tras una reunión de la comisión ejecutiva del COI celebrada en Lausana.

"Los gobiernos no deberían decidir por razones políticas quién debe participar o no en un determinado acontecimiento deportivo", prosiguió. "La participación en acontecimientos deportivos debe basarse en el mérito deportivo y no en consideraciones políticas", insistió.

Wimbledon, que es independiente a la ATP y la WTA, había rechazado asimismo la participación de los tenistas rusos y bielorrusos. Como respuesta, ambas organizaciones decidieron no conceder ningún punto de la clasificación al Grand Slam sobre césped, que no se vio afectado por las sanciones y multas impuestas a la LTA.

