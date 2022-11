Atacante de club gay en EEUU detenido por personas "heroicas" dentro del local

El hombre armado que abrió fuego dentro de un club nocturno gay de Colorado, matando al menos a cinco personas, fue detenido por dos personas "heroicas" que estaban en el interior del local, informó la policía en una conferencia de prensa el domingo.

El sospechoso fue identificado como Anderson Lee Aldrich, de 22 años, y dijeron que utilizó un rifle largo.

El ataque ocurrió en el Club Q de Colorado Springs, donde los asistentes a la fiesta aparentemente celebraban el Día del Recuerdo Transgénero, que cada 20 de noviembre rinde homenaje a las personas trans que fueron objeto de ataques violentos.

Dieciocho personas resultaron heridas en el tiroteo poco antes de la medianoche, dijo la policía, y agregó que un número no especificado de heridos permanece en estado crítico. Dijeron que se encontró al menos otra arma de fuego en el club.

El sospechoso entró en el club e "inmediatamente empezó a disparar a la gente que estaba dentro... Al menos dos personas heroicas dentro del club se enfrentaron y lucharon con el sospechoso y pudieron impedir que siguiera matando", dijo el jefe de la policía, Adrian Vasquez, en una conferencia de prensa.

El tiroteo es el último de una larga historia de ataques a lugares LGBTQ en Estados Unidos, el más mortífero de los cuales cobró 49 vidas en un club nocturno en Orlando, Florida, en 2016.

Los estadounidenses "no pueden ni deben tolerar el odio", dijo el domingo el presidente Joe Biden tras conocer la noticia del tiroteo. Aunque el motivo del ataque aún no está claro, criticó la violencia contra la comunidad LGBTQ, en particular hacia las mujeres transgénero de color.

"Los lugares que se supone que son espacios seguros de aceptación y celebración nunca deben convertirse en lugares de terror y violencia. Sin embargo, sucede con demasiada frecuencia. Debemos eliminar las desigualdades que contribuyen a la violencia contra las personas LGBTQI+", dijo en un comunicado de la Casa Blanca.

Las autoridades dijeron que el sospechoso estaba siendo tratado en un hospital local, pero no dieron a conocer más información sobre él, y señalaron que las autoridades locales, estatales y federales, incluido el FBI, están investigando.

Un hombre con el mismo nombre fue arrestado el 18 de junio de 2021, de 21 años, luego de que su madre dijera que la había amenazado con lastimarla con una bomba casera o "armas múltiples", según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff del condado de El Paso.

El vecindario de Colorado Springs, alrededor de la casa de ese hombre, fue evacuado después de que inicialmente se negó a rendirse. No se encontraron artefactos explosivos, según el comunicado.

La portavoz del Departamento de Policía de Colorado Springs, Pamela Castro, dijo el domingo que la policía recibió una llamada inicial sobre un tiroteo activo en el club justo antes de la medianoche (06H57 GMT del domingo). Ella dijo que un primer oficial llegó en cuatro minutos y que el sospechoso había sido sometido solo dos minutos después.

Club Q publicó en Facebook que estaba "devastado por el ataque sin sentido a nuestra comunidad". Y agregó: "Agradecemos las rápidas reacciones de los heroicos clientes que sometieron al pistolero y pusieron fin a este ataque de odio".

Las autoridades dijeron el domingo que el tiroteo aún no había sido clasificado oficialmente como un crimen de odio, pero que seguramente se presentarían cargos por asesinato en primer grado.

El fiscal de distrito Michael Allen, hablando en la conferencia de prensa, dijo que los actos de violencia destinados a infundir miedo en "comunidades específicas... no serán tolerados".

El gobernador Jared Polis, quien en 2018 se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido como gobernador de Estados Unidos, calificó el tiroteo de "horrible, repugnante y devastador" y agregó que "Colorado apoya a nuestra comunidad LGTBQ y a todos los afectados por esta tragedia".

Cientos de mensajes de apoyo llegaron a la página de Facebook del club, algunos de lugares tan lejanos como Suecia, Reino Unido, Nueva Zelanda, Alemania y Australia.

El 12 de junio de 2016, un hombre armado abrió fuego en el interior del club nocturno Pulse de Orlando, matando a 49 personas e hiriendo a más de 50.

El presidente Biden conmemoró el quinto aniversario del tiroteo en Orlando el año pasado y tomó la rara medida de decir que designaría al club como un monumento nacional.

Los ataques con armas de fuego son un problema importante en Estados Unidos, donde se han producido más de 600 tiroteos masivos en lo que va del año, según el sitio web Gun Violence Archive.

Los tiroteos masivos reavivan constantemente el debate sobre el control de las armas, un tema candente en el país, aunque apenas se ha avanzado en el Congreso en las peticiones de reforma.

