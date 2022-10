Asociación de prensa denuncia detención y "desaparición" de periodista en RD Congo

La Asociación Internacional de Corresponsales de Prensa en la República Democrática del Congo expresó este martes su "profunda preocupación" por la detención de uno de sus miembros, que se encuentra desaparecido.

El periodista congoleño Steve Wembi, un colaborador del diario estadounidense The New York Times, fue víctima el lunes por la noche de "una redada [llevada a cabo] por agentes que supuestamente pertenecen a la Agencia Nacional de Inteligencia" en la capital, Kinshasa, dijo la asociación en un comunicado.

Desde entonces "se encuentra desaparecido", añadió el grupo.

Un periodista declaró a la AFP bajo condición de anonimato haber visto el momento en que Wembi fue llevado del hotel en un jeep blanco por los hombros que lo detuvieron.

El ministro de Comunicación y portavoz del gobierno, Patrick Muyaya, rechazó sin embargo que Wembi fuera detenido por los servicios de inteligencia.

The New York Times se mostró preocupado por esta supuesta detención y dijo que Wembi era "un conocido periodista independiente", aunque no estaba de momento "de misión para The Times".

No se conoce el motivo de la detención del periodista.

La asociación de prensa añadió que otro de sus miembros, el periodista Pascal Mulegwa, corresponsal de Radio France International fue brutalmente detenido frente al hotel y despojado de sus objetos personales después de haber ido a "informarse sobre la situación de su colega".

El país africano ocupa el puesto 125 de 180 países en el índice anual de libertad de prensa publicado por Reporteros sin Fronteras a principios de este año.

