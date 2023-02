"As bestas" triunfa en unos Goya dedicados a Carlos Saura

El drama rural "As bestas" se alzó este sábado con nueve Premios Goya, los más importantes del cine español, convirtiéndose en la gran triunfadora de una gala que rindió homenaje al director Carlos Saura, fallecido la víspera.

La película dirigida por Rodrigo Sorogoyen se hizo con los premios a mejor película, mejor dirección, mejor guión original, actor protagonista -el francés Denis Ménochet- y secundario -Luis Zahera-, fotografía, música, vestuario y sonido.

En la 37ª edición de los Goya, "As bestas" partía con 17 nominaciones, seguida por "Modelo 1977", con 16, y "Alcarrás" y "Cinco lobitos" con 11.

La sorpresa fue que "Alcarrás", ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín, no consiguió ningún premio, mientras que "Modelo 1977" logró cinco.

El premio a la mejor actriz protagonista fue para la catalana Laia Costa, de 37 años, que encarna a una madre primeriza enfrentada a una profunda transición vital en la película "Cinco lobitos".

El de mejor actor recayó en un Denis Ménochet que, tras trabajar con directores franceses como François Ozon y Emmanuel Carrère, y extranjeros como Quentin Tarantino ("Inglorious basterds") o Ridley Scott ("Robin Hood"), se llevó en Sevilla el premio más importante de su carrera.

En "As bestas", el director madrileño de 41 años narra la historia de una pareja de ecologistas franceses que se va a vivir a una aldea de Galicia (noroeste) con un proyecto de vida que acaba chocando trágicamente con los lugareños, en particular con dos hermanos.

"Lo que nos gustó fue imaginar las motivaciones de esos cuatro personajes, cómo puedes odiar tanto a alguien vecino, y la de los dos extranjeros, una gente que no es bienvenida pero que dice 'yo no me voy a ir de aquí'", explicó Sorogoyen en entrevista con la AFP durante el Festival de Cannes, en mayo.

El cantante Joaquín Sabina fue distinguido junto a Leiva con el Goya a la mejor canción original por "Sintiéndolo mucho", que da título a un documental sobre su figura.

El filme "Argentina, 1985", sobre el juicio a los comandantes de la última dictadura argentina (1976-1983), candidata a un Óscar en marzo, cumplió los pronósticos y se llevó el Goya a la mejor película iberoamericana.

Con este premio, Argentina suma su 19º Goya a la mejor película iberoamericana, reforzando su dominio en esta categoría donde le siguen a bastante distancia como máximos ganadores Chile con cinco y Cuba con cuatro, desde que en 1987 comenzaron a entregarse estos premios.

El galardón de la Academia del Cine español es un busto de bronce que representa al pintor español Francisco Goya, y fue elegido porque su nombre era representativo y corto, como Óscar y César, aunque el artista es anterior a la invención del séptimo arte.

La familia de Carlos Saura, fallecido el viernes, recogió el Goya de honor que se le había atribuido de manos de la actriz Carmen Maura, que trabajó con él en "Ay Carmela" y que lo describió como "un director maravilloso, simpático, comprensivo".

"Muchas gracias a todos los que han colaborado conmigo en este trabajo maravilloso que es rodar una película", dejó escrito el propio Saura en un mensaje que había preparado para agradecer el premio y que leyó su mujer, Eulalia Ramón.

Entre extractos de sus obras, la cantante mexicana Natalia Lafourcade interpretó la canción de 1976 "Porque te vas", de Jeanette, para siempre asociada a la película de Saura "Cría Cuervos".

Considerado uno de los cuatro grandes realizadores del cine español, junto a Luis Buñuel, Luis García Berlanga y Pedro Almodóvar, Saura murió a los 91 años el viernes, dejando una carrera que le valió tres recompensas en el Festival de Berlín y dos en el de Cannes.

La otra homenajeada de la ceremonia fue la actriz francesa Juliette Binoche, de 58 años, que recibió el Goya internacional diciendo sentirse orgullosa y dedicándole un recuerdo a Saura, "un realizador que me emocionó con los ojos de una niña", antes de tatarear "Porque te vas".

bur-al/dbh