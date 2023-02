Arteta, un alumno encaminado a ganar a su maestro Guardiola

¿Superará el alumno al maestro? Mikel Arteta, que mamó los principios de Pep Guardiola cuando fue su asistente en el Manchester City, tendrá la oportunidad el miércoles (20H00 GMT) de darle una ventaja considerable en la carrera por el título de Premier League al Arsenal, equipo que entrena desde finales de 2019.

Con tres puntos de ventaja y un partido menos, los Gunners tienen el control antes de este partido del miércoles contra el City en el estadio Emirates.

Parece que diecinueve años después de su último título de campeones (2004), Arsenal puede ganar de nuevo la Premier.

Liverpool y Chelsea no están brillando esta temporada, mientras que Manchester United y Newcastle progresan pero siguen en plena reestructuración, y pese a la llegada de Erling Haaland, el City ya lleva tres empates y cuatro derrotas en 22 partidos.

Nombrar al español Arteta, de 37 años y sin ninguna experiencia como entrenador principal, fue una decisión muy atrevida, tras la destitución de su compatriota Unai Emery en diciembre de 2019.

El corazón del centrocampista, que terminó su carrera después de cinco temporadas de rojiblanco, siguió fiel al Arsenal tras su retirada.

"Cuando estábamos juntos (en el banquillo del City) y marcábamos un gol, saltaba por todas partes y lo celebraba, salvo contra un equipo (...) me daba la vuelta y estaba ahí, sentado. En ese momento, pensaba: 'Este hombre ama realmente al Arsenal'", recordaba hace poco Guardiola.

Cuando los londinenses lo contactaron, nadie intentó retenerle.

"No soy el tipo de tío que dice 'no, tú debes quedarte conmigo'. Todo el mundo tiene un sueño (...) él fue a 'su' club, el equipo con el que soñaba", insistió Pep, cuya relación con Arteta se remonta a mucho antes de su colaboración en el City.

Cuando todavía estaba en La Masia, el centro de formación del Barcelona, Arteta recibió una extensa evaluación de su rendimiento por parte de Pep, once años mayor y en la cima de su carrera, tras un partido amistoso de pretemporada.

"Recibir eso de alguien como él, el mejor en esa posición... No te puede ayudar alguien mejor", contaba Arteta.

También desveló a Sky Sport que en 2012, cuando Guardiola se marchaba del Barcelona y tenía alguna pista en Inglaterra, el catalán le propuso el puesto de asistente.

"Le dije: '¡Todavía juego, sabes! Es un poco pronto'", añadió Arteta, que dio el paso cuatro años más tarde, y antes de marcharse del City era considerado como un sucesor lógico de Guardiola.

"Estoy bastante seguro de que si hubiera estado aquí (en mi puesto), habría sido la mejor (elección) absolutamente. Pero amplié, lo siento, y él no esperó", bromeó el técnico del City.

En vista de su éxito, puede que solo sea una cuestión de tiempo...

No todo fue un camino de rosas para Arteta, que llegó a un equipo en duda. Pero con el apoyo incondicional del brasileño Edú, director deportivo, reconstruyó una plantilla coherente y competitiva, aun teniendo que dejar de lado a jugadores como Mesut Özil y Pierre-Emerick Aubameyang.

"El mayor elogio que se le puede hacer al Arsenal (...) es que lo apoyó en los malos momentos y confió en él", dijo Pep, que adopta un tono paternal, y no condescendiente, cuando habla de su expupilo.

"No sé cuánto de mí hay en él, pero su influencia sobre mí fue genial, enorme, muy importante para volverme un mejor mánager", aseguró.

Arteta tiene muy claro lo que le debe a su mentor, y siente "agradecimiento, porque me inspiró como jugador y me inspira y me dio una oportunidad como entrenador".

Sin embargo los dos técnicos tendrán que gestionar un conflicto casi edípico hasta final de temporada, más concretamente el miércoles y el 26 de abril, fecha de los enfrentamientos directos.

"Preferiría (competir) contra otra persona, porque quiero lo mejor para él. Cuando luchas contra alguien como él, hay algo que interfiere. Pero es así, es nuestro desafío", sentenció Arteta.

