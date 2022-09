Argentino Ginóbili, miembro del Salón de la Fama de la NBA

El exbasquetbolista argentino Emanuel 'Manu' Ginóbili ingresó oficialmente este sábado en el Salón de la Fama de la NBA, en una emotiva ceremonia que lo convierte en el cuarto latinoamericano que forma parte de este prestigioso escenario.

GInóbili, de 45 años y que se retiró en agosto de 2018, fue presentado por su excompañero Tim Duncan, con el que compartió varias temporadas y con quien lograron cuatro anillos de campeón de la NBA.

"Estoy aquí por haber sido parte de un equipo, uno de los más importantes de los años 2000, no por mis logros individuales, y por haber ganado el oro con Argentina y la Euroliga", contó Ginóbili en su discurso.

"Todo comenzó cuando yo tenía 6 o 7 años, en Bahía Blanca (600 km al sur de Buenos Aires), a una cuadra de casa. Fue un gran lugar para desarrollarme", sumó el albiceleste.

El exescolta de los Spurs recordó sus pasos por el modesto Andino de La Rioja (Liga Nacional argentina), y los italianos Reggio Calabria y Virtus Bologna. "La experiencia italiana fue muy valiosa para mí, me convirtió en el jugador que fui en la NBA y también en el hombre que fui", remarcó.

"Cuando me llamaron para decirme que San Antonio Spurs me había seleccionado no lo podía creer, pensé que se habían confundido porque no tenía ninguna expectativa, nadie me había dicho nada previamente", amplió Manu.

"Fueron 16 años en San Antonio, 16 años jugando para el mismo entrenador (Gregg Popovich), representando a la misma ciudad. Tantos amigos, tantas experiencias increíbles", mencionó Ginóbili, y agradeció en especial a Popovich del que considera nunca podrá agradecerle lo suficiente.

También elogió a Duncan: "Tim, aprendí de vos cómo ser un ejemplo en la cancha".

En el momento más emotivo de su discurso, Ginóbili recordó a su padre Jorge y expresó: "papá, como me hubiese gustado que estuvieras acá, poderte tenerte en lo que está pasando hoy, mi primer fiel seguidor, te extraño mucho, viejito".

"Lo más increíble es que, al mismo tiempo que estaba con los Spurs, tuve una fantástica carrera con mi selección (Argentina), igual de divertida y exitosa. Siempre lo hicimos todo como equipo. Aprecio cómo estuvimos tanto tiempo juntos, los títulos, las charlas, los desayunos. Eso es más que amistad, eso es hermandad. Ojalá tengamos más aventuras fuera de la cancha", finalizó.

Ginóbili es el primer argentino y el cuarto basquetbolista latinoamericano sumado al Salón de la Fama, tras las huellas de los brasileños Oscar Schmidt y Ubiratan Pereira y Hortencia Marcari.

La ceremonia de inducción de la Clase 2022 del Salón de la Fama se realizó en el Symphony Hall de Springfield, en Masachussets, y además de Manu fueron ingresados el exjugador Tim Hardaway, los entrenadores George Karl y Bob Huggins, el árbitro Hugh Evans, las jugadoras Swin Cash y Lindsay Whalen, y la entrenadora Marianne Stanley.

Horas antes de la ceremonia, Ginóbili se dio el gusto de realizar un breve ensayo en el escenario, en el que recibió el característico atuendo naranja de los integrantes del Salón de la Fama, de la mano de sus tres hijos, Luca, Dante y Nicola.

Entre las leyendas de la NBA que asistieron a la ceremonia estuvieron Reggie Miller, Charles Barkley, Alonzo Mourning, Rudy Tomjanovich y Ben Wallace, además de compañeros de Ginóbili en la selección argentina que ganó el oro olímpico en Atenas-2004, como Fabricio Oberto, Luis Scola, Andrés 'Chapu' Nocioni y Juan Ignacio 'Pepe' Sánchez.

Ginóbili fue el primer jugador sudamericano que jugó más 1000 partidos en la fase regular de la NBA, con un total de 1057 encuentros, y un porcentaje de 72,1% de triunfos, un total de 14.043 puntos, 3697 rebotes, 4001 asistencias, 1392 robos y 1495 triples.

str/gfe