Argentino Bielsa y peruano Reynoso fuertes candidatos para dirigir a Perú (prensa)

El argentino Marcelo Bielsa y el peruano Juan Reynoso, que sacó campeón al mexicano Cruz Azul, son los candidatos más fuertes para dirigir a Perú en remplazo del argentino Ricardo Gareca, informó la prensa.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) busca un técnico con miras a las próximas clasificatorias Sudamericanas 2026.

Agustín "Lozano (presidente de la FPF) se ha reunido, en tres oportunidades en vía zoom, con Marcelo Bielsa", dijo el periodista deportivo Pedro García del canal de cable Movistar Deportes.

"Lo más importante fue ofrecerle un proyecto futbolístico y por ahí fue la conversación. Con plata (dinero) no lo enamoras a Bielsa", indicó García.

"He conversado con varios técnicos. No voy a revelar nombres de las personas con las que he hablado en los últimos dos o tres días", declaró Lozano al canal de televisión América Noticias.

Según otros sectores de la prensa deportiva, Reynoso se ha convertido en otra de las principales opciones para dirigir a la selección inca.

"Lo oficializarían a mitad de la próxima semana", tituló el viernes el diario El Comercio.

Sin importar el candidato, "la persona que venga a reemplazarlo (a Gareca) sabe la valla altísima que tiene", dijo el director general de fútbol de la FPF Juan Carlos Oblitas.

Gareca llevo a Perú al Mundial de Rusia-2018 tras una ausencia de 36 años en mundiales y en la Copa América de 2019 en Brasil clasificó a Perú hasta la final por primera vez en 44 años.

Tras siete años en el cargo, Gareca abandonó la selección inca al fracasar las negociaciones con la FPF.

Perú jugará el 24 de septiembre un amistoso con la selección de México en Estados Unidos.

