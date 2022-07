Argentina puede ganar el Mundial de Catar pero le costará mucho, dice Jorge Valdano

El exfutbolista argentino Jorge Valdano, campeón mundial en México-1986, afirmó que la selección albiceleste con su astro Lionel Messi está en condiciones de ganar la Copa del Mundo en Catar-2022 pero advirtió que le será difícil vencer a cualquier equipo europeo.

La Albiceleste "puede ganar el título, ¿por qué no?. No nos olvidemos que está Messi. Pero no le va resultar fácil, cualquier europeo le va a costar mucho y no estoy hablando solo de las grandes potencias", afirmó Valdano en una entrevista con el diario argentino Página/12.

Quien fuera director deportivo y luego adjunto a la presidencia del Real Madrid de España entre 2003 y 2011 estimó que Argentina y Brasil llegan al Mundial en inferioridad de condiciones respecto a los equipos europeos que tienen la oportunidad de medirse entre sí.

"A Argentina y Brasil les falta confrontación, hubiera sido bueno ver a nuestros equipos compitiendo con los mejores de ellos. Pero la economía genera guetos y Europa se ha convertido en una especie de gueto: juegan entre ellos, potencian a sus equipos que van creciendo a partir de las dificultades que encuentran", analizó.

Agregó que "Europa va a llegar con muy buenos equipos: Francia, España, Alemania y casi en la misma línea Suiza, Bélgica y Dinamarca. Crecieron mucho en el proceso de formación, controlan la pelota y pasan a gran velocidad, mejoraron técnicamente la dinámica que siempre tuvieron".

"Hay grandísimos jugadores: (Kylian) Mbappé, (Karim) Benzema, /(Thibaut) Courtois, (Kevin) De Bruyne, Pedri (Pedro González López), (Eden) Hazard, que si está bien puede repetir lo de Rusia y puedo nombrar a muchos más", insistió Valdano.

De todos modos, estimó que "Argentina va a llegar bien (al Mundial) porque se ha hecho un gran trabajo en estos últimos años y porque con la obtención de la Copa América-2021 se sacó un peso enorme de encima", la primera conquista albiceleste tras 28 años de sequía.

Destacó el trabajo del entrenador Lionel Scaloni que "logró un gran equilibrio ecológico en el plantel". "Los jugadores creen en él y en su cuerpo técnico. Ha generado un ambiente muy sano, competitivo", opinó.

Sin embargo, advirtió: "Argentina le puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera".

