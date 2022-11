Argentina golea 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en último amistoso previo al Mundial

La selección de Argentina superó a su similar de Emiratos Árabes Unidos por 5-0 (parcial 4-0), en el último amistoso previo de la Albiceleste antes del comienzo de su participación en el Mundial Catar-2022.

En el partido jugado en el estadio Mohammed Bin Zayed, en Abu Dabi, Julián Álvarez (16), Ángel Di María (25 y 36), Lionel Messi (44) y Joaquín Correa (59) anotaron para la Albiceleste.

Argentina, que con el triunfo de este miércoles acumula 36 partidos invicta, debutará en el Mundial Catar-2022 el martes 22 de noviembre ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C que completan México y Polonia.

No tardó más que unos minutos la selección de Lionel Scaloni para encontrar el primer gol en un contraataque veloz y letal, con un pase frontal al vacío de Di María hacia Messi, que escapó en soledad por la izquierda y cuando tenía por delante al arquero asistió a Julián Álvarez, que resolvió por derecha con un toque a la red.

El encuentro mostraba un buen nivel de la selección argentina, con capacidad para presionar alto y moverse constantemente en el campo contrario, y poco después llegó el 2-0, originado en una subida por izquierda de Marcos Acuña, que envió el centro y por la derecha llegó Di María, que anotó con una volea cruzada, en una fantástica resolución a un toque.

En apenas media hora, Argentina ya había tomado distancia, con efectividad para establecer en la cuenta la superioridad en una sólida tarea grupal, con interesantes intervenciones de Acuña por el carril zurdo, la firmeza de Lisandro Martínez en la defensa y la habilidad y rapidez de Di María en el ataque.

Y precisamente fue el zurdo de Juventus el autor del tercer tanto, en una gran acción individual dentro del área, para eludir al arquero Eisa y tocar al arco vacío, luego del pase que le dio Mac Allister.

Antes del final de la primera mitad, Argentina amplió aún más las distancias y anotó el cuarto tanto, en otra rápida combinación entre Di María y Messi, que el astro del PSG sentenció con la apertura hacia el costado y un derechazo seco y esquinado.

Para el segundo tiempo, Scaloni dispuso tres cambios y una variante táctica, del 4-3-3 con el que había iniciado el cotejo a un 5-3-2, con la intención de realizar un cambio posicional a modo de prueba para otros encuentros.

Cerca estuvo Emiratos de descontar en un bombazo de Harib Abdullah (48) que sacudió el travesaño y un zurdazo de Ramadan que forzó la estirada de Dibu Martínez, pero Argentina respondió con el quinto tanto, señalado por Correa luego de una gran jugada de De Paul, que abrió camino y asistió con un gran pase frontal.

Sin problemas, Argentina resolvió con aplomo el último ensayo mundialista, en un examen propicio de cara a un Mundial que la tiene como uno de los candidatos.

No obstante, Scaloni admitió la posibilidad de hacer cambios en la lista de la albiceleste debido a que hay jugadores que "no están al cien por ciento".

En declaraciones al canal TyC Sports tras el partido, dijo que "hay jugadores que no están al cien por ciento. Ahí tenemos algunos problemitas. Tenemos días para decidir el tema de la lista, y soy sincero, no puedo decir están al cien por ciento, pero podemos cambiar. Esperamos que no, pero la posibilidad está".

