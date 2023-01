"Apunto al top 20" en 2023, dice la tenista colombiana Camila Osorio

La mejor raqueta colombiana del momento, la joven Camila Osorio, se fijó como objetivo situarse entre las 20 mejores del mundo en este 2023 tras su explosión en 2021 y el proceso de maduración de la temporada pasada.

"Apunto al top 20 y estoy trabajando y me estoy preparando para conseguir ese objetivo. Creo que no es imposible", dijo a la AFP la cucuteña de 21 años el domingo en vísperas de su debut en el Abierto de Australia en Melbourne.

Para ello, Osorio, que en abril llegó al puesto 33 de la WTA, se hizo en diciembre con los servicios de un nuevo entrenador, el español ganador de Roland Garros Albert Costa, con quien se estuvo preparando las últimas semanas en Barcelona.

"Estoy muy feliz con esta decisión, necesitaba un cambio, aire nuevo. Estaba entrenando en mi casa, en Cúcuta, pero no tenía muchas cosas. Esto es completamente diferente, es todo un equipo de grandes profesionales", afirmó.

En estas semanas han trabajado "ajustes técnicos", pero también el físico, la nutrición o la psicología.

"Necesitaba un poco eso, porque estaba muy enfocada en el tenis, pero me estaba descuidando en otros temas que al final siempre suman", dijo.

Después de su entrada triunfal en el circuito en 2021, con victorias de prestigio y una tercera ronda en Wimbledon, Osorio vivió un 2022 de "aprendizaje" y de varias lesiones.

"Era mi segundo año como profesional y tenía tantas cosas en la cabeza, tantas expectativas, que al final no me ayudaron a disfrutar y a hacer lo que yo sé hacer", dijo la colombiana, que ahora ocupa el puesto 82 del ranking WTA.

Además, "cuando tienes tantas lesiones, tantas molestias, cuando ya pasas esa etapa de recuperación y llegas a competir, no tienes la misma confianza para correr o saltar".

La colombiana decidió retirarse del primer torneo de la temporada en Hobart por unas molestias físicas, pero asegura que ya está bien para debutar el lunes en Melbourne contra la húngara Panna Udvardy, contra quien suma dos victorias y ninguna derrota.

"Cuando vas a entrar a la cancha, cuenta el momento, no el 'ya le jugué, ya le gané' (...) Voy a entrar con la misma intensidad como si jugara con Naomi Osaka", la japonesa dos veces campeona en Melbourne que la eliminó el año pasado en primera ronda.

Si gana, probablemente se cruce con la polaca Iga Swiatek, la número 1 del mundo, de su misma edad y ganadora de tres Grand Slams.

Procedente como Swiatek de un país sin gran tradición tenística, Osorio se mudó de niña a Estados Unidos "para seguir creciendo y avanzando" en su carrera.

"Es muy duro para una latinoamericana llegar al circuito WTA (...) Ahora empieza a haber más torneos, pero antes no había. Tenías que viajar y era complicado sumar puntos", contó.

Además, "a los latinoamericanos muchas veces nos ponen un límite: 'no puede ser, no puedes llegar'. Te lo plantean como imposible, que como somos de acá, no se puede".

En ese sentido, destaca el papel de su compatriota cucuteña, Fabiola Zuluaga, considerada la mejor tenista de la historia del país, ex número 16 del mundo y semifinalista en Australia en 2004.

"Fabi es de admirar todo lo que hizo. Nos abrió paso a todos los tenistas que venían en el camino porque nadie sabía que se podía llegar allí. Cuando hace semis una colombiana, de Cúcuta, lo ves, que se puede", aseguró.

