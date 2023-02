Aplazado el juicio en apelación al chileno Nicolás Zepeda por asesinato

El juicio en apelación del chileno Nicolás Zepeda en Francia, por el asesinato de su exnovia japonesa Narumi Kurosaki, fue aplazado a una sesión de audiencias penales "ulterior", anunció el jueves el presidente del tribunal penal de Vesoul (este).

François Arnaud no detalló ninguna fecha precisa. Los nuevos abogados del chileno, Renaud Portejoie y Julien Dreyfus, designados por el acusado el martes, cuando empezó el proceso, habían solicitado que el juicio fuese aplazado para poder estudiar el voluminoso expediente y preparar mejor la defensa.

Ambos letrados habían declarado que les resultaría "imposible" defender a Zepeda si el proceso no era aplazado.

Según Portejoie, él necesitaría, si solo se dedicara a ello, "entre 300 y 400 horas" para estudiar el expediente, de unas 20.000 páginas.

El juicio en apelación de Zepeda empezó el pasado martes en un tribunal de Vesoul, en el este de Francia. Sin embargo, poco después de que comenzara la audiencia, François Arnaud indicó que el abogado Antoine Vey -que debía representar a Zepeda- le había informado días antes de que abandonaba el caso porque su cliente lo había recusado.

Pero este jueves, Renaud Portejoie dio otra versión, al afirmar que el chileno "nunca" pidió la recusación Vey, y que -según le había dicho su cliente- esperaba hasta el martes que este le asistiera.

El propio Zepeda, de 32 años, tomó la palabra este jueves ante el tribunal y aseguró que la renuncia de Vey "no estaba prevista" y que él "está preparado" para el juicio.

"Yo he hecho todo lo que había que hacer por mi parte, pero no puedo asumir el rol de los abogados porque no soy abogado", declaró el acusado, que vestía camisa oscura a cuadros, en francés.

El fiscal, Étienne Manteaux, había exigido que la petición fuese rechazada, tildando a Zepeda de "mentiroso", acusándolo de "fijar los tiempos" y "tomar el control" de la corte.

"Nicolás Zepeda no es la víctima", recalcó.

La abogada que representa a los familiares de Kurosaki, Sylvie Galley, afirmó entender la necesidad de que el acusado tenga una defensa justa, pero denunció una "instrumentalización de la justicia" por parte del acusado y recordó ante el tribunal el "sufrimiento" de los parientes de la víctima.

Randall Schwerdorffer, abogado de una de las partes civiles, declaró que "entiende" la petición de un aplazamiento, y sostuvo que desea "un verdadero proceso (...) no una ejecución de Nicolás Zepeda".

Narumi Kurosaki llegó a Besanzón, en el este de Francia, en el verano de 2016 para estudiar francés, y rompió su relación con Zepeda, a quien había conocido en Japón.

Según la investigación, el chileno viajó a Besanzón sin avisarle y pasó con ella la noche del 4 al 5 de diciembre de 2016 en la residencia universitaria.

De acuerdo con la fiscalía, Zepeda, que no soportó la ruptura, la habría matado y luego se habría deshecho del cuerpo en un bosque o un río de la zona.

Nadie volvió a ver a la muchacha, que tenía 21 años, y su cuerpo nunca fue encontrado.

