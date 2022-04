Anulan conmemoraciones por el genocidio armenio en Turquía

Los organizadores de actos en conmemoración del genocidio armenio anularon este domingo en Turquía esos eventos a raíz de las restricciones impuestas por las autoridades, en un momento en que los dos países intentan normalizar sus relaciones.

Dos manifestaciones al aire libre, una en Ankara y otra en Estambul, no pudieron llevarse a cabo, según las dos oenegés turcas que las habían convocado y un periodista de la AFP en uno de esos sitios.

De todos modos, dos conmemoraciones al aire libre se realizaron este fin de semana en Estambul, tras un año de interrupción debido a la pandemia, una de ellas organizada por miembros del partido de oposición HDP.

"La policía autoriza ahora las concentraciones bajo condición de que no utilicemos la palabra genocidio. Pero no queremos someternos a esta prohibición", explicó a la AFP Ayse Gunaysu, miembro de la Asociación de Derechos Humanos, que celebró una conferencia de prensa en sus oficinas de Estambul, al no poder hacerlo en la vía pública.

"Los políticos turcos quieren hacernos callar. No lo haremos. Continuaremos recordando a nuestros ancestros", declaró este domingo en Estambul el diputado del partido HDP de origen armenio Garo Paylan, que presentó esta semana un proyecto de ley para el reconocimiento del genocidio armenio.

Perpetrado en 1915 por las tropas otomanas, el genocidio de los armenios se conmemora el 24 de abril, fecha de las primeras detenciones de intelectuales armenios, considerada como el inicio de esas masacres.

Tema tabú durante décadas en Turquía -que rechaza el término de genocidio y se refiere a una guerra civil a la que se sumó una hambruna-, el genocidio armenio comenzó a ser conmemorado por intelectuales turcos a partir de 2005.

Sin embargo, las autoridades turcas endurecieron el tono a partir de 2016, prohibiendo los actos en el plaza Taksim, y luego en Sultanahmet, dos barrios del centro de Estambul.

Para muchos activistas, el proceso de normalización de las relaciones entre Turquía y Armenia, iniciado en enero, no ha cambiado para nada la situación.

