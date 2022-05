Antonio Conte, entre Londres y París

Antonio Conte ha conseguido que el Tottenham llegue a los últimos partidos de la Premier League con opciones de clasificarse a la próxima Liga de Campeones, pese a su mal inicio de curso. Sin embargo, los rumores sitúan al entrenador italiano en la órbita de otros clubes, principalmente el París Saint-Germain.

¿Seguirá o no Conte en Londres en la temporada 2022-2023? Por el momento, él parece centrado en ir partido a partido, empezando por el dificilísimo duelo del sábado ante el Liverpool en la 36ª jornada de la Premier League.

El Arsenal (4º) y el Tottenham (5º) mantienen un pulso emocionante por la última plaza de Champions League en el torneo inglés, aunque la ventaja es por ahora para los 'Gunners', con dos puntos de ventaja.

El desplazamiento de los 'Spurs' el sábado a Anfield no hace augurar nada bueno para el Tottenham, aunque el Liverpool (2º) deberá desconfiar de sus visitantes, que fueron capaces de ganar en el terreno del Manchester City (1º) a finales de febrero (3-2).

El Tottenham era apenas octavo a principios de noviembre y atravesaba una mala racha de cinco derrotas en sus siete últimos partidos. El equipo de Londres consiguió entonces hacerse con Conte, adelantándose al Manchester United, que entonces todavía se resistía a romper con su técnico Ole Gunnar Solskjaer.

El italiano, que el año pasado hizo campeón de la Serie A al Inter de Milán, ha conseguido cambiar la cara al Tottenham en seis meses, comenzando por Harry Kane, que ahora parece otro respecto a su inicio de curso.

El resurgir del Tottenham ha tenido en estos meses, eso sí, altos y bajos. Hubo momentos en los que el equipo ha estado más inspirado que otros.

A finales de febrero, después de una derrota 1-0 ante el Burnley (penúltimo), Conte llegó a insinuar su salida del puesto.

"Vine aquí para mejorar la situación del Tottenham, pero quizás en este momento, no sé, no soy lo suficientemente bueno como para conseguirlo", afirmó, sembrando muchas dudas sobre su futuro.

A Conte no le suele gustar tener estancias largas en un mismo puesto. La excepción es la Juventus, donde pasó tres años como entrenador.

La prensa insiste en las últimas semanas y días en el interés del París Saint-Germain por hacerse con sus servicios para reemplazar al argentino Mauricio Pochettino, precisamente un exentrenador del Tottenham.

Pochettino ha hecho campeón de la liga francesa al PSG, pero la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones europea ante el Real Madrid lastra mucho el balance de su temporada.

Preguntado sobre esa posibilidad de acabar en el PSG, Conte parece enviar señales contradictorias.

"No me gusta cuando la gente intenta inventar informaciones solamente para hablar, para causar problemas (...) La gente no debe creer las fake news (noticias falsas) ni contar mentiras", afirmó recientemente en conferencia de prensa.

Sin embargo, tampoco hace planes de futuro públicamente con el Tottenham.

"Al final de la temporada, hablaremos con el club, de manera positiva, para encontrar la mejor solución para todos", explicó.

"Sinceramente, quiero luchar por mucho más, ¿me entendéis? Me lo merezco, luchar por ganar trofeos, luchar por algo importante, no solamente por terminar sexto, séptimo u octavo, o si hacemos una temporada fantástica por un cuarto puesto", añadió.

¿Tiene el Tottenham y su presidente Daniel Levy los recursos para poder competir con Manchester City o Liverpool la próxima temporada? No parece sencillo.

Todo ello, con la opción del París Saint-Germain como telón de fondo. Allí Conte tendría a su disposición un plantel con importantes estrellas y el reto de tener que gestionarlas.

Thomas Tuchel, que pasa también por ser un entrenador muy exigente, llegó a hacer subcampeón de Europa al PSG, pero su salida del club fue algo brusca.

¿Cómo llevarían Lionel Messi o Neymar las agotadoras sesiones de entrenamiento, a veces dobles, que prepara Conte?

Para responder a preguntas así, el exseleccionador italiano debe todavía aclarar su futuro y eso no parece que se vaya a dar antes del final de la temporada.

