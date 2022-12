Ante los rumores, Ronaldo sonríe y forma con los suplentes en el entreno portugués

Cristiano Ronaldo respondió a los rumores acerca de su malestar tras ser suplente en la victoria 6-1 ante Suiza en los octavos del Mundial pidiendo "unidad" en Instagram, este jueves antes de entrenar sonriente y en el equipo de los suplentes a dos días de disputar los cuartos ante Marruecos.

Acompañando una foto en la que celebra un gol con sus compañeros, Ronaldo escribió en Instagram: "Un grupo demasiado unido para ser roto por las fuerzas externas. Una nación demasiado valiente para ser intimidada por un adversario. Un equipo en el verdadero sentido del término, que se bate por su sueño hasta el final. ¡Crean en nosotros! ¡Vamos Portugal!".

Una hora después de su mensaje, Ronaldo saltó a las instalaciones de Al Shahaniya para entrenar. Durante el calentamiento no se separó del central Pepe, el otro gran veterano del grupo luso, compañero en mil batallas en la selección y en el Real Madrid.

Sonrientes, pelotearon y completaron el calentamiento. A continuación los futbolistas se dividieron para un partidillo entre titulares y suplentes, según el once de Fernando Santos ante Suiza, y la leyenda de los cinco Balones de Oro formó parte de los reservas.

El jueves había comenzado movido en la selección lusa. Por la mañana la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) negó con un comunicado que su estrella hubiera amenazado con abandonar la concentración por no ser titular ante Suiza.

El desmentido de la FPF se producía como respuesta a un artículo del diario deportivo portugués Record, que escribe este jueves que "Cristiano Ronaldo amenazó con marcharse" en una reunión con Santos.

Según Record, el jugador habría tenido un acalorado intercambio con su técnico tras conocer que empezaría el partido contra Suiza en el banquillo, lo que le habría llevado a afirmar que abandonaría la selección, antes de cambiar de opinión y calmarse.

Horas después, antes del entrenamiento, le tocó lidiar con el tema ante la prensa a Otavio, el discreto centrocampista de origen brasileño indiscutible para Santos.

Nueve de las 12 preguntas que respondió Otavio en la conferencia fueron sobre su compañero. Entre paciente y divertido, intentó salir lo mejor parado posible del 'marrón'.

"Nada que venga del exterior puede separarnos. Estamos muy unidos y concentrados con Portugal para ganar", insistió.

"No ha habido conversación sobre su salida. Todo es más o menos normal, no ha habido disputa o algo parecido. Es perfectamente normal estar un poco enfadado cuando no se juega, eso es todo", añadió.

Frente a Suiza, Ronaldo salió desde el banquillo, lo que no le sucedía desde 2008 con su selección. Entró en el minuto 75 de juego sin que tuviera repercusión alguna. Al final del partido, saludó brevemente a los aficionados portugueses y rápidamente se dirigió al vestuario.

"Si ustedes miran las imágenes, verán que el corazón y el alma de Cristiano están con la selección nacional, juegue o no", insistió Otavio.

Santos había reconocido el lunes que no le gustó la reacción de Ronaldo cuando fue sustituido dos días antes en el último partido de la fase de grupos de Catar-2022 ante Corea del Sur (derrota 2-1).

"El grado de compromiso del jugador más laureado de la historia de Portugal quedó aún más demostrado -si cabe- en la victoria ante Suiza", subrayó este jueves la federación.

Tras el partido de cuartos su pareja Georgina Rodríguez entró en el debate.

"Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos se fijaban en ti. Es una pena no haber podido disfrutar del mejor jugador del mundo durante los 90 minutos. Los aficionados no pararon de reclamarte y gritar tu nombre", escribió en Instagram.

