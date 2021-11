Angustia en ciudad fronteriza polaca por crisis migratoria con Bielorrusia

En una pequeña ciudad sumida en la crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, los habitantes se inquietan por las tensiones crecientes, pero declaran su apoyo a la posición firme adoptada por el gobierno polaco.

Desde el lunes, cuando cientos de migrantes marcharon hacia la frontera polaca desde Bielorrusia, columnas de vehículos de policía y militares recorren Sokolka, de unos 19.000 habitantes, y generalmente muy tranquila.

"Tengo miedo de que los migrantes crucen y de las consecuencias que esto podría acarrear", explica a la AFP Henryk Lenkiewicz, un jubilado de 67 años.

Sin embargo, Regina, de 79 años, afirma que le preocupa más la tensión con Bielorrusia que el problema de los migrantes. "Tenemos miedo de la situación con Bielorrusia. Hay docenas de coches de policía que van y vienen por la ciudad", afirma mientras espera el autobús.

El gobierno acusó a Bielorrusia de "terrorismo de Estado", afirmando que el régimen de Minsk trae a las fronteras de la UE a inmigrantes, en su mayoría procedentes de Medio Oriente.

Polonia desplegó 15.000 soldados en la zona para ayudar a la policía y a los guardias fronterizos a impedir el paso de los migrantes.

"Los residentes aquí están sometidos a un estrés constante", subraya el vicealcalde Piotr Romanowicz.

Al igual que el resto de Polonia, la ciudad esta engalanada el jueves de rojo y blanco --los colores nacionales-- con motivo de la Fiesta Nacional de la Independencia. Aquí y allá, se observan carteles de apoyo a las fuerzas polacas, entre ellos uno que pide a los habitantes que ofrezcan bocadillos a los soldados.

La suerte de los migrantes, que acampan en condiciones desastrosas más allá de una valla de alambre de púas erigida por Polonia a unos 15 kilómetros, no es la primera preocupación de los habitantes.

"Los que quieran ayudarlos deberían recibir una familia durante cinco años y pagar ellos mismos", subraya Aniela, de 57 años, cuyo coche fue detenido por los guardias fronterizos en uno de los numerosos puestos de control de la zona y registrado en busca de migrantes.

Pero, según Romanowicz, la ciudad está dispuesta a ayudar a los migrantes, porque "algunos de ellos se han encontrado en esta situación sin culpa alguna".

Una organización no gubernamental, la Fundación Ocalenie, ayuda a los que han conseguido pasar.

"Estamos aquí desde eagosto y vemos cada vez más gente tratando de cruzar la frontera de manera irregular", comenta la activista Anna Chmielewska.

"Están cada vez más cansados y tienen cada vez menos esperanzas de éxito", lamenta.

Al igual que otras organizaciones benéficas, su fundación no está autorizada a operar en la zona fronteriza inmediata, que se encuentra en estado de emergencia. "No puedo creer que estemos viviendo en una época como ésta. Estamos aquí, dispuestos a ayudar, pero no podemos hacerlo", lamenta.

dt/sw/lpt/mab/mb