"Anfield, es un infierno", advierte el francés del Villarreal Capoue

Traspasado del Watford al Villarreal en enero de 2021, el internacional francés Etienne Capoue advierte en una entrevista con AFP sobre el "infierno de Anfield" para la ida de semifinales de Champions el martes, asumiendo su condición de David frente al Goliat inglés.

P: ¿Que recuerda de sus enfrentamientos con el Liverpool en Inglaterra?

R: "Anfield, es un infierno. Es el peor estadio en el que he estado en Inglaterra. Ya sea el ambiente, su forma de jugar... tienen esa capacidad de crecerse, de crearte problemas todo el tiempo, en cualquier lugar del campo... No paran nunca, presionan por todas partes, quieren marcar y cuando marcan, siguen empujando. Les da igual lo que haya enfrente. Tienen su plan y sólo quieren matarte, ya está".

P: La Champions, ¿sigue siendo un sueño o ya es un objetivo?

R: "¿Ganar la Champions? ¡Nunca pretendimos decir que podíamos ganarla!¡Nunca! Seguimos siendo el Villarreal, el club más pequeño de los semifinalistas. No, el objetivo era otro. Sabíamos que podíamos hacer grandes cosas contra grandes equipos, pero después, hacerlo con regularidad sigue siendo lo más difícil del fútbol. Por ahora lo hacemos, pero si perdemos contra el Liverpool, la gente nos olvidará".

P: ¿No están hartos de que les califiquen de Pulgarcito?

¿Por qué? Es la verdad. No somos los favoritos. Mire los otros equipos... ¿Quiénes son los otros equipos?"

P: Real Madrid, Manchester City, Liverpool...

R: "Sí, ¿que podemos decir de estos tres equipos? ¿de verdad? Aquí hay 50.000 habitantes, y su estadios tienen 70.000 localidades... No, no nos molesta. No se nos falta al respeto diciendo que somos el Pulgarcito. Es la verdad".

P: No obstante, ganaron la Europa League el pasado año, que, por cierto, es su primer trofeo...

R: "Esa sensación es increíble. Sobre todo cuando se sabe lo raro que es. Cuando el portero paró el penalti me acordé cuando con 8-9 años ganaba torneos con mi equipo. Regresé a mi infancia. Increíble. (silencio) Imagine si ganamos la Champions. Wouaah, ¡Sería aún más magnífico! No son más que sueños, pero soñar es gratis".

P: ¿Que le llevó a optar por Villarreal en enero de 2021?

R: "Yo mismo no me esperaba venir aquí. Pensaba que acabaría mi carrera en el Watford. Estaba a gusto, aunque estuviéramos en segunda división. Hubo un traspaso que no salió el año anterior, lo que me había afectado mucho. Sabía que todavía podía jugar en primera división en cualquier país, así que bajar y decirte que tienes que empezar de cero, con más de 30 años... fue un momento difícil, sí. Y llegó el Villarreal, se hizo en dos días. Rápidamente. Pregunté: '¿Donde está Villarreal?' Me dijeron 'al sol, en la costa de Valencia. Vas a jugar la Europa League'. Dije, adelante, vamos. Y jugué mi primer partido cuatro o cinco días después".

P: ¿Cómo fue su encuentro con Unai Emery?

R: "Cuando llegué me habló mucho para que entendiese su estilo e juego y la cultura de Villarreal. Y sobre todo me dio la oportunidad de jugar directamente, Francamente, si hoy estamos donde estamos es en gran parte gracias a él".

P: ¿Son sus sesiones de video tan pesadas como se dice?

R: "Sé que no hace eso por placer, sino para darte el máximo de informaciones. Por lo tanto hay que mirar, escuchar, absorber todas esas informaciones porque son útiles en un partido y después te dices "el entrenador es muy listo". Lo que más me ha marcado es la pasión que le pone a todo lo que hace y la manera que tiene de transmitirnos sus emociones. Y le seguimos a ciegas".

P: Tiene contrato hasta 2023. ¿Acabará su carrera en Villarreal ?

R: "Estoy muy a gusto aquí. Voy a darlo todo cada año y veremos si puedo continuar. Yo tengo ganas de seguir mi aventura con Villarreal. Está en manos del club".

pve/ama/gr/mcd