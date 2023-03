Andy Murray sobrevive a una batalla con el argentino Etcheverry en Indian Wells

El veterano Andy Murray pasó por un calvario de más de tres horas para superar al argentino Tomás Etcheverry este jueves en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells (California).

Etcheverry, que debutaba en un torneo de categoría Masters 1000, llegó a tener un set de ventaja pero se fue quedando sin fuerzas hasta sucumbir ante el británico por 6-7 (5/7), 6-1 y 6-4 en tres horas y 12 minutos de juego.

El tenis argentino sí festejó el jueves la clasificación del veterano Guido Pella, que sorprendió al brasileño Thiago Monteiro y acompañará en la segunda ronda a sus compatriotas Pedro Cachín y Diego Schwartzman.

Etcheverry, número 61 de la ATP, se quedó cerca de cobrarse una ilustre víctima en su debut en el desierto californiano.

Pero Murray, ganador de tres títulos de Grand Slam, recurrió a su carácter ganador en una temporada en la que, a sus 35 años, se está especializando en maratónicas remontadas.

El del jueves fue el cuarto partido de la campaña en la que levantó un set en contra.

"Algunos de los partidos que he jugado este año no merecí ganarlos pero me las arreglé para luchar", declaró Murray ante el público de la pista central de Indian Wells, que le apoyó mayoritariamente ante Etcheverry.

El escocés, que enfrentará ahora al español Pablo Carreño, sigue peleando por volver a la élite tras varios años azotado por lesiones y el pasado febrero logró regresar a una final de ATP en Doha, donde cayó ante Daniil Medvedev.

"Quiero aprovechar al máximo estos últimos años que me quedan. Ha sido increíble. No quiero parar. Quiero seguir, todavía me siento muy motivado", aseguró.

Etcheverry, de 23 años, estuvo en control del marcador en el arranque y llegó a tener una primera pelota para embolsarse el primer set cuando dominaba 6-5, pero envió un golpe de derecha a la red.

Cuando caía 5-1 en el 'tie break', Murray se acercó con tres puntos seguidos pero después cometió una dolorosa doble falta que ponía en bandeja el set a Etcheverry.

Sin embargo el británico, que la víspera aseguró que vive su mejor momento físico en mucho tiempo, no desfalleció y forzó el set de desempate.

Etcheverry se mantuvo en cabeza de la manga decisiva hasta gozar de dos pelotas de quiebre para adelantarse 3-5, que Murray salvó y festejó con un grito de rabia.

Aprovechando el cansancio de su rival, el escocés fue quien consiguió la ruptura clave durante un dramático juego en el que Etcheverry consiguió neutralizar cuatro pelotas de quiebre.

Antes de este duelo, el también argentino Guido Pella, número 739 del ranking mundial, sorprendió al brasileño Thiago Monteiro (78º) por 3-6, 7-5 y 6-2 en dos horas y 34 minutos .

Pella, de 32 años, se verá ahora con el neerlandés Tallon Griekspoor, número 36 de la ATP.

Por su parte, el australiano Thanasi Kokkinakis, número 94 de la ATP, venció al estadounidense Brandon Holt por 6-4 y 6-1 y será el primer rival en el torneo de Carlos Alcaraz, primer sembrado por la baja de Novak Djokovic.

En la rama femenina de Indian Wells, de categoría WTA-1000, la joven británica Emma Raducanu se deshizo de la montenegrina Danka Kovinic por 6-2 y 6-3 en 81 minutos de juego.

La española Nuria Párrizas venció a la italiana Elisabetta Cocciaretto 6-3 y 7-5 y la estadounidense Danielle Collins, subcampeona del Abierto de Australia de 2022, sucumbió frente a la húngara Dalma Gálfi por doble 6-4.

- Resultados del jueves en el torneo de Indian Wells:

Hombres - primera ronda

Thanasi Kokkinakis (AUS) derrotó a Brandon Holt (USA) 6-4, 6-1

Guido Pella (ARG) a Thiago Monteiro (BRA) 3-6, 7-5, 6-2

Jack Draper (GBR) a Leandro Riedi (SUI) 6-1, 6-1

Andy Murray (SCO) a Tomás Etcheverry (ARG) 6-7 (5/7), 6-1, 6-4

Jan-Lennard Struff (GER) a Quentin Halys (FRA) 1-6, 6-3, 6-3

Pedro Martínez (ESP) a Marc-Andrea Huesler (SUI) 7-6 (7/4), 3-6, 6-4

Ben Shelton (USA) a Fabio Fognini (ITA) 6-4, 6-1

Rinky Hijikata (AUS) a Mikael Ymer (SWE) 6-4, 7-5

Alex Molcan (SVK) a Albert Ramos (ESP) 6-3, 6-2

Márton Fucsovics (HUN) a J.J. Wolf (USA) 1-6, 6-0, 6-3

Stanislas Wawrinka (SUI) a Aleksandar Vukic (AUS) 6-4, 1-6, 6-1

Mackenzie McDonald (USA) a Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-0

Mujeres - Primera ronda

Peyton Stearns (USA) derrotó a Rebeka Masarova (ESP) 4-6, 6-4, 6-4

Emma Raducanu (GBR) a Danka Kovinic (MNE) 6-2, 6-3

Katerina Siniaková (CZE) a Jule Niemeier (GER) 7-5, 6-4

Bernarda Pera (USA) a Lucia Bronzetti (ITA) 7-5, 4-6, 6-3

Sorana Cirstea (RUM) a Kimberly Birrell (AUS) 6-3, 6-2

Dalma Gálfi (HUN) a Danielle Collins (USA) 6-4, 6-4

Markéta Vondrousová (CZE) a Rebecca Marino (CAN) 6-2, 6-2

Madison Brengle (USA) a Laura Siegemund (GER) 7-6 (7/5), 6-4

Karolína Muchová (CZE) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 4-6, 6-4

Nuria Párrizas Díaz (ESP) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 7-5

Varvara Gracheva (RUS) a Ysaline Bonaventure (BEL) 6-2, 6-2

Tatjana Maria (GER) a Jasmine Paolini (ITA) 7-5, 6-1

