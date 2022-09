Ancelotti confía en Hazard para suplir a Benzema

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, adelantó este sábado que Eden Hazard suplirá la baja del lesionado Karim Benzema el domingo en el partido de Liga contra el Mallorca.

"Hazard lo hizo bien contra el Celtic, mañana lo voy a poner y ojalá pueda repetir un buen partido", afirmó en rueda de prensa Ancelotti, que apostó por el belga cuando Benzema se lesionó en Glasgow el martes.

"Es posible que Hazard no tenga la racha de goles que tiene Karim porque hace mucho tiempo que no juega, así que no le voy a pedir a Hazard marcar", explicó el técnico merengue.

"Le pido que juegue bien como lo hizo contra el Celtic para mantener una buena actitud ofensiva. No tenemos que perder la buena racha que tenemos delante, combinando bien, teniendo movilidad, esto no tiene que cambiar", dijo.

Ancelotti mostró su esperanza de poder recuperar a Benzema para el derbi contra el Atlético de Madrid del 18 de septiembre, pero se mostró cauto, especialmente de cara a su eventual convocatoria con Francia para la ventana internacional.

"El plan con Karim es recuperarlo sin forzar. No va a jugar el miércoles (en la Champions contra el Leipzig), veremos el domingo, está claro que si no va el domingo, no va con el equipo nacional", dijo Ancelotti.

Benzema sufrió "una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps" del muslo derecho en el partido de Champions que ganó el Real Madrid al Celtic 3-0 el martes.

"Recambio natural para Karim no tenemos, es el mejor delantero del mundo. No hay en el mercado un recambio, pero si tenemos otros jugadores que lo pueden suplir con distintas características", dijo Ancelotti.

Ante la falta de Benzema, crece la importancia de cara al gol de Vinicius, del que Ancelotti se mostró satisfecho.

"Tiene que seguir jugando como está jugando, con la buena actitud que tiene. Después puede marcar más o menos, pero ha sido determinante el año pasado y también en este comienzo de temporada", afirmó 'Carletto'.

"Es más continuo en la finalización, marca goles con mucha continuidad, es difícil que pueda fallar frente a la portería, ahí el jugador ha mejorado mucho", concluyó Ancelotti.

