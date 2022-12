Analistas dudan de afirmaciones ucranianas sobre nueva ofensiva rusa

Ucrania afirma que Rusia prepara una nueva ofensiva contra Kiev a principios del próximo año, pero los analistas dudan de que Moscú pueda regenerar sus maltrechas fuerzas para una operación de tal envergadura en un plazo tan breve.

En una entrevista con la revista británica The Economist, el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, afirmó que prevé que Rusia vuelva a llevar a cabo una ofensiva contra Kiev en los primeros meses de 2023.

"Los rusos están preparando unos 200.000 soldados (...). No me cabe duda de que volverán a atacar Kiev", declaró.

El ataque podría producirse "en febrero, en el mejor de los casos en marzo y, en el peor, a finales de enero", añadió.

Aunque Rusia logró movilizar a 300.000 reservistas entre septiembre y octubre, los expertos militares consideran que las nuevas tropas no estarán lo suficientemente entrenadas para realizar una nueva ofensiva contra la capital ucraniana.

Los primeros intentos en febrero y en marzo, poco después de la invasión, acabaron en humillación. La férrea defensa ucraniana y los problemas de suministro, inteligencia y mando en las filas rusas convirtieron la operación en fracaso.

"Una ofensiva así no me parece muy probable, pero al mismo tiempo no es imposible", declaró a la AFP el analista militar independiente ruso Alexander Khamchikhin.

Para el experto militar estadounidense Michael Kofman, el hecho de que Rusia inicie una nueva ofensiva es un "escenario bastante improbable".

"Tienen importantes limitaciones de munición y el rendimiento de los militares rusos depende ahora mucho de la disponibilidad de munición de artillería", declaró en el podcast "War on the Rocks".

Washington cuestionó también las afirmaciones ucranianas. "No vemos ningún indicio" de una ofensiva inminente contra Kiev, aseguró el viernes el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, declinó por su parte "especular sobre posibles operaciones futuras". Pero recordó que "Rusia sigue tratando de emprender acciones ofensivas".

Las capacidades militares rusas en Ucrania dependerán sobre todo de Serguéi Surovikin, el nuevo general nombrado en octubre al frente de las fuerzas rusas.

El nuevo comandante de las fuerzas rusas en Ucrania es un veterano de la guerra soviética en Afganistán, de la segunda guerra de Chechenia en los 2000 y de la campaña siria de 2015.

Surovikin "trabaja en la unificación del ejército" y elabora "casi con toda seguridad planes de batalla centrados, a diferencia de anteriores asaltos que dispersaron a las tropas rusas", escribe el exgeneral australiano Mick Ryan en la web Foreign Policy.

Moscú ha compensado sus grandes pérdidas con una vasta movilización, pero el ánimo de los soldados aún es frágil, insistió el australiano.

Sin embargo, el general Surovikin "empezará a preparar a sus tropas para nuevas operaciones", señaló.

La estrategia del presidente ruso, Vladimir Putin, ha sorprendido a más de uno y nada se puede excluir.

Un ataque contra Kiev sería extremadamente complicado y la ciudad sería casi imposible de capturar sin destruirla por completo.

"Tomar una ciudad sin destruirla es difícil, salvo si decide rendirse, como París en 1940", señaló Khamchikhin.

Para Pascal Ausseur, director del laboratorio de ideas Fundación Mediterránea de Estudios Estratégicos, las afirmaciones ucranianas son un esfuerzo para guardar la atención de sus aliados occidentales.

Ucrania ha resistido la invasión rusa y ha logrado reconquistar una parte de su territorio gracias a la ayuda financiera occidental y la entrega de armamento.

Moscú apuesta por el largo plazo y el debilitamiento de la ayuda, sobre todo ante el cansancio de la opinión pública debido a la inflación y la crisis energética.

Los ucranianos están pidiendo a gritos que les sigan ayudando y que no les abandonen, recalcó Ausseur. Ucrania recuerda que aún puede "perder todo", añadió.

Según el experto, las afirmaciones podría ser también una táctica para preparar un ataque en el sur del país.

"Me parecería extraño que los ucranianos se pusieran en posiciones defensivas, lo que les impediría lanzar una operación ofensiva antes de marzo", reflexionó.

burs-dla/fz/mm/sag/an