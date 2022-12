Almodóvar presentará un cortometraje western en Cannes

El cineasta español Pedro Almodóvar presentará su próximo cortometraje, un western gay protagonizado por el chileno Pedro Pascal y el estadounidense Ethan Hawke, en el próximo Festival de Cannes.

El corto en inglés, titulado "Strange Way of Life", "se estrenará en mayo" en el Festival de Cannes, afirmó Almodóvar durante un episodio del podcast de la cantante Dua Lipa "At Your Service".

Contactado por AFP, el Festival de Cannes, que se celebrará del 16 al 27 de mayo de 2023, no quiso confirmar este martes la información.

Se trata del primer western del director manchego, una obra que "trata sobre la masculinidad en un sentido profundo", según reveló durante esa conversación con la cantante, emitida el 2 de diciembre.

"Es un "western 'queer', en el sentido de que hay dos hombres que se quieren", dijo el cineasta manchego.

Almodóvar, que dijo tener "prohibido" hablar del argumento de la película, avanzó que el corto tendrá los elementos clásicos de este "género masculino", pero que explorará "un tipo de diálogo que no creo que ningún western haya capturado nunca entre dos hombres".

Un precedente del western de género es "Brokeback Mountain", rodada en 2005 por Ang Lee. Narra la relación secreta entre dos cowboys, y cosechó el León de Oro de Venecia en 2005 y tres óscares al año siguiente.

Pedro Almodóvar, realizador de 73 años, ha visto recompensadas dos películas suyas en Cannes, "Todo sobre mi madre" (mejor director, 1999) y "Volver" (premio a la mejor actriz, 2006), pero aún le falta ganar la ansiada Palma de Oro.

