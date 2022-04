Allyson Felix, leyenda del atletismo, confirma que se retirará esta temporada

La estadounidense Allyson Felix anunció este miércoles que bajará este año el telón a una legendaria carrera en el atletismo que abarcó tres décadas e incluyó un récord de 11 medallas olímpicas.

Felix, de 36 años, avanzó en un mensaje en su cuenta de Instagram que planea embarcarse en su temporada de despedida como un gesto de gratitud al deporte.

"He dado todo lo que tengo al atletismo y por primera vez no estoy segura de si me queda algo que dar", reconoció la velocista.

"Esta será mi última temporada", confirmó. "Quiero despedirme y dar las gracias al deporte y a las personas que me han ayudado a formarme de la única manera que sé: con una última carrera".

"Esta temporada no se trata del tiempo en el reloj, sino simplemente de la alegría", afirmó. "Si me ven en la pista este año, espero compartir un momento, un recuerdo y mi agradecimiento con ustedes".

Felix no dio detalles de su calendario de competición, pero es probable que tenga como objetivo competir ante sus aficionados en los Campeonatos del Mundo que se celebrarán en Eugene (Oregón) del 15 al 24 de julio.

En los pasados Juegos de Tokio-2020, la estadounidense se erigió en la deportista con más medallas olímpicas de la historia del atletismo, con un total de 11.

En el ranking absoluto, Felix solo tiene por delante al finlandés Paavo Nurmi (12 medallas).

En una muestra de su extraordinaria longevidad al más alto nivel, Felix conquistó su primera medalla olímpica en los Juegos de Atenas-2004, una plata en los 200m, y las dos últimas el año pasado en los de Tokio-2020, un bronce en los 400m y un oro en el relevo de 4x400m.

Felix es también la atleta, hombre o mujer, más laureada en la historia de los Mundiales con 18 medallas, siete de ellas en pruebas individuales y 11 de relevos.

Felix logró alargar con éxito su carrera después de dar a luz a su hija Camryn en 2018 tras una cesárea de emergencia.

Desde entonces ha sido una firme defensora de los derechos de las madres trabajadoras. En 2019 se separó de su patrocinador, Nike, tras criticar al gigante de ropa deportiva por reducirle su remuneración después de quedarse embarazada.

En su mensaje del miércoles, Felix avanzó que su activismo por los derechos de las mujeres estará en primer plano de su temporada de despedida.

"Esta temporada voy a correr por las mujeres", escribió. "Voy a correr por un futuro mejor para mi hija. Voy a correr por ti (...) Permanezcan atentos porque compartiré una serie de anuncios que espero que hagan el mundo mejor para las mujeres".

rcw-gbv/ol