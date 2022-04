Allyson Felix, leyenda del atletismo, confirma que se retirará esta temporada

La estadounidense Allyson Felix, una de las mejores deportistas olímpicas de la historia, anunció este miércoles que se retirará del atletismo esta temporada.

"He dado todo lo que tengo al correr y por primera vez no estoy segura de si me queda algo que dar", dijo la estadounidense en su cuenta de Instagram. "Esta será mi última temporada".

Felix, de 36 años, se erigió en los pasados Juegos de Tokio-2020 como la deportista con más medallas olímpicas de la historia del atletismo, con un total de 11.

rcw-gbv/ol