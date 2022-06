Allyson Felix, entre la tristeza y la convicción de emprender la retirada

La estadounidense Allyson Felix, una de las grandes figuras del atletismo de las dos últimas décadas, admitió sentir "un poco de tristeza" tras competir el sábado por última vez en los campeonatos nacionales de su país, donde reafirmó su decisión de retirarse en agosto.

"Creo que, sobre todo, esta temporada ha reforzado mi decisión de alejarme" de las pistas, declaró la siete veces medallista de oro olímpica después de su participación en el Hayward Field de Eugene (Oregón).

"No queda nada más. Esta temporada por primera vez sentí que no tenía ese impulso en mí. Y eso es lo que soy", reconoció. "Cuando sentí que se desvanecía supe que no había nada más que hacer que dar las gracias y ver cómo todas estas increíbles atletas siguen desde aquí".

Con 29 medallas mundiales y olímpicas en su vitrina, la californiana avista el final de su extraordinaria carrera pero todavía tiene retos por delante.

Este sábado concluyó en el sexto lugar de la final de los 400 metros de los campeonatos de Estados Unidos, lejos de alcanzar uno de los boletos al Mundial que se disputará también en Eugene del 15 al 24 de julio.

Sin embargo, Felix, de 36 años, todavía aspira a un cierre de oro en Eugene si es seleccionada para pruebas de relevos.

"Creo que debería estar en buena posición para, quizás, los relevos mixtos o algo así", señaló Felix, quien formó parte del equipo estadounidense que ganó el oro en esta prueba en el Mundial de Doha en 2019.

Las 11 medallas olímpicas de Felix -la primera en Atenas en 2004 y la última en sus quintos Juegos en Tokio el año pasado- la convierten en la mujer más condecorada de la historia del atletismo.

Felix consideró retirarse después de los Juegos de Tokio pero finalmente optó por alargar un año su carrera mientras afianza sus nuevas labores de apoyo a atletas y desarrolla su marca de zapatillas.

Con su patrocinador, Athleta, Felix creó un programa de ayudas para deportistas madres que fue lanzado esta semana.

Aunque estuvo inmersa en la "burbuja" de los campeonatos nacionales, Felix reconoció su gran decepción por la reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar el derecho constitucional al aborto.

"Creo que cada vez que se quitan derechos a las mujeres, es un día triste", lamentó.

