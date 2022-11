Alianza Lima se proclama bicampeón del fútbol peruano 2022 tras remontar ante Melgar

Alianza Lima se consagró este sábado bicampeón del fútbol peruano, tras derrotar 2-0 a Melgar de Arequipa en el partido de vuelta de la final del torneo de primera división, disputado ante casi 34.000 personas en un abarrotado estadio Alejandro Villanueva en la capital peruana.

El equipo íntimo, que había sido derrotado por 1-0 en el cotejo de ida disputado el pasado miércoles en Arequipa (sur), remontó gracias a los goles del zaguero Yordi Vilchez en el cierre del primer tiempo, y un tanto en propia meta del defensor de Melgar Alec Denumostier en el minuto 74.

El partido inició con ambos equipos muy nerviosos en el manejo del balón, por lo que en varios pasajes del primer tiempo abundaron los pelotazos y despejes de lado y lado.

Melgar trató, con varios fallos, de aguantar la mínima ventaja que obtuvo desde su estadio mientras que Alianza, con poca claridad en el juego, recurrió a los balones largos buscando sin éxito a su goleador, el argentino Hernán "Pirata" Barcos.

Pero la insistencia de Alianza le dio la apertura del marcador y el empate de la final, tras un nuevo fallo en la marca de Melgar. En el tiempo agregado de la primera mitad el volante Pablo Lavandeira cobró un tiro libre que el zaguero Yordi Vilchez peinó a gol en el primer palo, cambiándole la trayectoria y descolocando al portero visitante Carlos Cáceda.

Al reanudarse las acciones Melgar dominó con peligro durante 20 minutos. El cuadro dominó, con su goleador Bernardo Cuesta dirigiendo los ataques, se acercó con peligro al área de Campos. Pero a partir del minuto 70 Alianza tomó un segundo aire y tomó control de las acciones.

Y una incursión al área de Lavandeira, de nacionalidad uruguaya pero nacionalizado peruano, provocó el 2-0 de Alianza cuando el defensor Denumostier conectó de cabeza contra su propio arco.

Lavandeira, el mejor jugador sobre el terreno, celebró el tanto del título con lágrimas y abrazos con Barcos.

"Son tantas cosas, tanto esfuerzo, el primer título y con todo lo que me costó. Cuando llegué mis compañeros me dijeron que me iban a sacar campeón y les agradezco en el alma", dijo tras el cotejo, visiblemente emocionado y al borde del llanto.

"Que lo disfrute toda la gente de Alianza por todos los rincones del país", añadió Lavandeira, mientras agradecía a su familia por el apoyo a su carrera.

Con la victoria de local el club íntimo encadena su segundo título tras el obtenido en 2021 y el número 25 de su historia. El entrenador peruano Guillermo Salas es el primer director técnico local en salir campeón con el once aliancista en casi 50 años, desde Marcos Calderón en la temporada de 1975.

Alianza llegó a la final del torneo 2022 como campeón del Clausura, en tanto que Melgar lo hizo tras eliminar a Sporting Cristal en una semifinal.

Los dos finalistas están clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, mientras que Cristal y Sport Huancayo jugarán el máximo torneo continental desde las fases previas.

Para la Copa Sudamericana 2023 los representantes peruanos serán Universitario, Universidad César Vallejo, Cienciano y Deportivo Binacional.

