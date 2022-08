Alex Albon renueva con Williams hasta 2023

El piloto tailandés Alex Albon anunció que permanecerá en Williams hasta 2023, mientras que el enredo en torno a la firma en Alpine de Oscar Piastri, otra de las esperanzas de la Fórmula 1, permanecía sin novedades este miércoles.

"Entiendo que Williams Racing, con mi acuerdo, publicó un comunicado de prensa esta tarde indicando que conduciré para ellos el año que viene. Es exacto y firmé un contrato con Williams para 2023. Conduciré para Williams el año que viene", indicó este miércoles Alex Albon en su cuenta de Twitter.

El piloto parafraseó así irónicamente un tuit publicado el martes por la tarde por el australiano Oscar Piastri desmintiendo el anuncio realizado por la escudería de F1 francesa Alpine, según la cual había firmado con ella para la próxima temporada: "Entiendo que Alpine F1, sin mi acuerdo, difundió por la tarde un comunicado de prensa diciendo que yo pilotaría para ellos el año que viene. Es falso y yo no he firmado ningún contrato con Alpine para 2023. No seré piloto de Alpine el año próximo", declaró Piastri, de 21 años.

Williams es una de las escuderías que, según informaciones no confirmadas, mantiene conversaciones para fichar a Piastri, campeón de Fórmula 2 en 2021 y actualmente piloto reserva en Alpine y McLaren.

Alex Albon, de 26 años, cuya madre es tailandesa y cuyo padre es británico, corre en F1 desde 2019 y para Williams desde esta temporada. Durante su paso por Red Bull en 2019-2020 firmó dos terceros puestos antes de ser reemplazado en 2021 en la escudería austríaca por el mexicano Sergio Pérez.

Convertido entonces en piloto reserva en Red Bull, firmó después por Williams para 2022. Actualmente ocupa el puesto 19º en el Mundial con 3 puntos.

Williams no hizo alusión este miércoles a su otro piloto, el canadiense Nicholas Latifi, cuyo contrato expira al final de este año.

