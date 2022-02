Alemania proyecta aumentar su ayuda económica a Ucrania

El gobierno alemán proyecta aumentar su ayuda económica a Ucrania, pero se mantiene inalterable en cuanto a su negativa a entregarle armas, indicó este domingo una fuente gubernamental, la víspera de una visita a Kiev del canciller federal Olaf Scholz.

Berlín examina "si aún tenemos posibilidades, en el plano bilateral, para contribuir en lo relativo al apoyo económico", señaló la fuente, en tanto recrudecen los temores de una inminente invasión rusa a Ucrania.

Desde la anexión de la península de Crimea, en 2014, por parte de Moscú, Alemania ha sido el país que más ayuda financiera ha aportado a Ucrania, con 2.000 millones de euros (unos 2.270 millones de dólares), monto al que se suma una línea de crédito por 500 millones de euros, de los cuales casi dos tercios ya han sido utilizados.

La ayuda de la Unión Europea (UE) se suma aparte de ésta, que tiene un carácter bilateral.

En una entrevista, este domingo, brindada a la radio pública alemana, el embajador de Ucrania ante Berlín, Andrij Melnik, por su parte, reclamó el anuncio de un plan de ayuda "por un monto de varios miles de millones" de euros, en el marco de la visita, el lunes a Kiev, de Scholz, quien al día siguiente se proseguirá hacia Moscú.

Kiev y Berlín continúan enfrentadas por el tema del suministro de armas "letales", al que Alemania se opone apoyándose en su política practicada tras el periodo nazi, que consiste en no exportarlas hacia zonas de conflicto.

Ucrania envió un listado de solicitudes a Alemania. Para el lunes "aún no hay nada que esperar" por parte de Berlín sobre esta cuestión, destacó la fuente gubernamental alemana.

No obstante, no se excluye que puedan ser enviados equipamientos considerados no letales.

ylf/abx/age/mb