Alemania gana a Costa Rica pero ambas vuelven a irse a la primera del Mundial

Sellando su segunda debacle seguida en un Mundial, Alemania venció el jueves 4-2 a la también eliminada Costa Rica en un dramático partido en el que ambas selecciones llegaron a tener en su mano el boleto a los octavos de final, que se les terminó escapando.

Con una victoria parcial de 2-1, Costa Rica estuvo durante tres minutos clasificada virtualmente y dejaba fuera de los octavos a España y Alemania, un terremoto de proporciones similares al que causó en Brasil-2014.

Finalmente, Alemania le dio la vuelta al marcador y le devolvió la vida a España, que fue segunda del Grupo E con 4 puntos pese a su derrota 2-1 ante Japón, líder con 6.

España jugará los octavos de final contra Marruecos y Japón ante Croacia.

Alemania concluyó en el tercer lugar también con 4 puntos pero con una diferencia de goles que beneficiaba a España, mientras Costa Rica fue última con 3 unidades.

Como en Rusia-2018, Alemania y Costa Rica caían en la fase de grupos.

"Nos ganaron bien, el grupo dio todo. Hay que valorar lo que es Alemania. Estar en un Mundial y ver lo que mostró Costa Rica, a mí me deja la tranquilidad de que el grupo puede estar con la frente en alto, la cabeza erguida, mirando a todo el mundo sin ningún problema", afirmó el técnico colombiano de Costa Rica, Luis Fernando Suárez,

Por su parte, el seleccionador de Alemania, Hansi Flick, descartó dimitir a pesar de la eliminación.

"Trabajar con este equipo me motiva. Pero después de este partido, no es el momento de hablar de lo que viene. Disfruto, tenemos un buen equipo y buenos jugadores que están llegando. Eso (la continuidad en el puesto) no dependerá de mí", explicó el exentrenador del Bayern de Múnich.

Serge Gnabry, en el minuto 10, Kai Havertz (73 y 85) y Niclas Füllkrug (89) anotaron para Alemania y Yeltsin Tejeda (58) y Juan Pablo Vargas (70) para Costa Rica, en un partido que también quedó para el recuerdo por otros dos hitos.

En el estadio de Al Bayt (67.054 espectadores) de Al Khor, a las afueras de Doha, la francesa Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en dirigir un partido de una Copa del Mundo masculina, asistida en las bandas por la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Back.

A su vez, el alemán Manuel Neuer se erigió como el arquero con más partidos disputados en el máximo torneo (19).

Para asegurarse el boleto por sí misma, Alemania necesitaba ganar por ocho goles de ventaja a Costa Rica, una selección que ya había encajado un 7-0 ante España.

El asedio alemán tuvo frutos en el minuto 10 con un centro milimétrico del lateral zurdo David Raum y un cabezazo cruzado de Gnabry al que no pudo llegar Keylor Navas.

Con ese gol parecía que se esfumaba el sueño de Costa Rica de una gesta como la de Brasil-2014 cuando fueron capaces de liderar un grupo en el que estaban Inglaterra, Italia y Uruguay.

Con ventaja en el marcador y un gol de España en el otro partido, Alemania respiraba como segunda y siguió atacando pero sin el mismo sentido de urgencia.

El vuelco total para Alemania llegó con el inicio de la segunda parte, en el que Japón remontó con dos goles contra España y dejaba fuera de la clasificación a los germanos.

Acto seguido la locura se trasladó a las gradas del estadio Al Bayt cuando fue Costa Rica la que remontó el marcador.

Su primer gol llegó con una asistencia de Keysher Fuller para Kendall Waston, que cabeceó al cuerpo de Neuer pero Yeltsin Tejeda apareció para remachar a la red.

Y 12 minutos después los sueños ticos se cumplían cuando una pelota al área pequeña fue golpeada a la red por Juan Pablo Vargas ante la salida de Neuer.

Costa Rica estuvo virtualmente clasificada para sus terceros octavos hasta que Alemania empató con un pase de tacón de Füllkrug para que marcara Kai Havertz.

El propio delantero del Chelsea convirtió el 3-2 en el 85 al rematar solo un servicio desde la derecha de Gnabry.

Alemania todavía anotó el 4-2 por mediación de Niclas Füllkrug pero necesitaba que España empatara a Japón.

El gol de 'La Roja' no llegó y los germanos sufrieron otra inmensa decepción a dos años de que hospeden la Eurocopa de 2024.

gbv/dr/mcd/psr/iga