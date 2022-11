Alcaraz renuncia por un desgarro muscular al Masters y a la Davis

El número uno del tenis masculino mundial, Carlos Alcaraz, sufre un "desgarro muscular" en la zona abdominal y ha tenido que renunciar a jugar el Masters de final de temporada y la fase final de la Copa Davis, anunció él mismo el sábado en las redes sociales.

Alcaraz había abandonado el viernes durante su partido de cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy ante el danés Holger Rune. Tras someterse a pruebas médicas se le diagnosticó "un desgarro en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda, con un tiempo de recuperación estimado de seis semanas", escribió él mismo en su cuenta de Twitter.

"Desgraciadamente no podré estar en las ATP Finals (Masters, Turín 13-20 noviembre) ni en las Finales de la Copa Davis (22-27 noviembre en Málaga). Es un momento duro y doloroso perderme estos dos eventos tan importantes para mí, pero solo queda ser positivos y pensar en recuperarme bien. ¡Gracias por el apoyo!", añadió.

Alcaraz se convirtió en septiembre en el número uno de la ATP más joven de la historia, a sus 19 años, al ganar el Abierto de Estados Unidos.

¿Podrá conservar ese primer puesto al término de este año? Ahora no depende de sí mismo.

Con 6.820 puntos, 'Carlitos' podría ceder el número uno antes de final de 2022 a dos jugadores, su compatriota Rafa Nadal, situado a unos mil puntos, o al griego Stefanos Tsitsipas, actual número cinco.

En cualquier caso, el año 2022 ha sido el de la confirmación y consagración de Alcaraz, que además de su primer Grand Slam, con su éxito en Nueva York, ganó sus dos primeros torneos Masters 1000, en Miami y Madrid.

"Sentí algo en la zona abdominal en el segundo set. Al final iba empeorando, así que preferí abandonar", explicó el viernes en París sobre su abandono ante Rune.

"Me limitaba en muchas cosas, en mi golpeo, en el servicio, cuando me giraba, me hacía mucho daño", añadió entonces. "Quizás si hubiera continuado podría haber tenido algo mucho más grave, así que preferí parar antes de que fuera a peor", sentenció.

La baja de Alcaraz deja a Nadal como única baza española en el Masters de final de temporada.

es-ig/hpa/dr/dam