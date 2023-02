Alcaraz promete "un buen espectáculo" en la final de ATP de Buenos Aires

El español Carlos Alcaraz avanzó este sábado en el ATP 250 de Buenos Aires a su primera definición de la temporada, al ganarle a su compatriota Bernabé Zapata Miralles por 6-2 y 6-2 y prometió un "buen espectáculo" en la final ante el británico Cameron Norrie.

Alcaraz, número 2 del mundo que juega por primera vez en el ATP porteño, se impuso en una hora y 16 minutos para acceder a la final en el primer torneo que disputa en esta temporada. La definición en tierra argentina será la primera que juega desde que en septiembre pasado conquistó el US Open.

"Este fue mi mejor partido. Fue un gran partido de principio a fin, con grandes tiros y buen ritmo. Me he sentido muy cómodo y espero seguir así", dijo Alcaraz al final del cotejo en la cancha de tierra batida del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El exnúmero uno del mundo confesó que empezó "un poco nervioso, porque era mi primera semifinal en mucho tiempo, pero pronto me enfoque en el partido".

"No esperaba jugar así en mi primer torneo del año. Antes de venir aquí había jugado en entrenamientos, pero en competencia a veces no es lo mismo", comentó el español.

Alcaraz, de 19 años, se enfrentará en el duelo decisivo con el zurdo británico Cameron Norrie, segundo favorito, que en la semifinal previa doblegó al peruano Juan Pablo Varillas, la sorpresa del torneo, por 7-6 (7/5) y 6-4.

"Cameron es un gran jugador, todos lo han visto. Es un gladiador, un rival complicado", valoró el murciano, en rueda de prensa.

"Hemos jugado partidos muy ajustados, así que deberé jugar a mi mejor nivel para pasarlo por encima. Pero será un partido muy bonito de ver, porque los dos estamos en un gran nivel y al público les voy a dar para que se diviertan, vamos a dar un buen espectáculo", aseguró Alcaraz.

Este sábado, unas 5.000 personas se dieron cita en el Buenos Aires Lawn Tennis Club para ver la victoria del número dos del tenis mundial. Entre el público estuvo el alero de Miami Heat Jimmy Butler.

En cuando a jugar una nueva final, Alcaraz señaló que "los nervios están, pero son nervios controlados".

"Soy muy competitivo, y creo que las finales no se juegan: se ganan. Tengo que ir a por todas, y no puedo dejar que los nervios me recojan o no me dejen soltar el brazo, ni disfrutar en pista", agregó.

Luego del cotejo la figura de la NBA se encontró con Alcaraz.

Butler "es (representado por) IMG, como yo. Sabía que él iba a venir, pero encontrarme con este tipo de estrellas todavía es algo nuevo para mí, es especial que una estrella como él venga a ver mi partido", confesó Alcaraz.

El del domingo será el quinto partido entre Alcaraz y Norrie, con un balance parcial favorable al de Murcia por 3-1, aunque el británico ganó el último duelo entre ambos, en agosto pasado sobre el cemento de Cincinnati.

Norrie busca el segundo título de su carrera en canchas lentas luego de su éxito en mayo del año pasado en el ATP de Lyon, mientras que el número 2 del mundo apunta a alzar su quinta corona en tierra batida, la segunda en Sudamérica tras ganar en Río de Janeiro el año pasado.

El Argentina Open tendrá el domingo un nuevo campeón, que sucederá en el palmarés al noruego Casper Ruud, y Alcaraz buscará ser el primer español campeón en Buenos Aires desde que Rafael Nadal se llevó el trofeo mayor en 2015.

Estos son los resultados del sábado en el ATP de Buenos Aires:

-Semifinales:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) a Bernabé Zapata Miralles (ESP) 6-2, 6-2

Cameron Norrie (GBR/N.2) a Juan Pablo Varillas (ESP) 7-6 (7/5), 6-4

