Al PSG le "faltan cosas para ser un equipo fuerte de verdad", asegura Messi

El astro argentino del París Saint-Germain Leo Messi considera que el equipo francés es "uno de los favoritos" para ganar la Champions, pero todavía le "faltan cosas para ser un equipo fuerte de verdad", dijo en una entrevista con el diario Marca.

"Todo el mundo dice que somos los grandes favoritos y no voy a negar que somos uno de los candidatos por nombre, pero todavía nos hacen falta cosas para ser un equipo fuerte de verdad", afirmó Messi en la entrevista que publica este martes el periódico deportivo madrileño.

"Tenemos que acabar de consolidarnos como equipo y tenemos la ventaja de contar con grandísimos jugadores para conseguirlo", añadió el ex del Barcelona, recordando que "la Champions es una competición muy difícil, eso hace que sea tan linda y especial".

"Somos uno de los favoritos, pero no los únicos", insistió Messi que ve la actual edición del torneo continental como "una de las más igualadas y competitiva de los últimos años porque hay varios equipos que pueden optar a ganarla".

Messi considera que Atlético y Real Madrid tienen sus opciones en el torneo continental, y recuerda que el "Barcelona atraviesa una etapa de reconstrucción con un equipo en el que hay muchos jugadores jóvenes", aunque también destaca el plus de ilusión que puede traer Xavi Hernández.

"Hoy por hoy creo que hay mejores equipos que el Barcelona, pero, aunque ahora den esa impresión, eso no quiere decir que más tarde no puedan llegar a pelear porque hay que tener en cuenta la llegada de Xavi, las ilusiones renovadas y el poder recuperar a algunos jugadores que ahora no tienen", aseguró.

Para Messi, Xavi "puede aportar muchísimo" al Barça, ya que "es un entrenador que sabe muchísimo, conoce la casa a la perfección y ha vivido desde pequeño en Barcelona".

"Ha renovado la ilusión en el Barcelona porque es una persona muy respetada por la afición y por los jugadores. Será un entrenador muy importante para los futbolistas más jóvenes porque les va a enseñar", insistió el delantero del PSG.

"Con él, el equipo va a crecer mucho. No tengo ninguna duda", aseguró Messi, que dio por cerrado el capítulo de su salida del club azulgrana, que alegó que no contar con el dinero necesario para mantenerlo por el fair play financiero.

"Ya está, me fui de allí y ha pasado el tiempo. Lo que me dijeron es que no me podían renovar y que no me podía quedar. No hay que buscar más culpables ni ver qué pasó. Me quedo con lo que me dijeron y ya está", afirmó el astro argentino.

Messi admite que le sorprendió la vuelta de Dani Alves al Barça, pero cree "que puede ser una buena incorporación, al igual que en el caso de Xavi puede ser importante para los jóvenes. Les va a ayudar a crecer porque es una persona ganadora y transmite mucho".

A pesar del complicado momento del Barça en Liga, donde es 7º a diez puntos del líder Real Madrid, el excapitán del Barça cree que "todavía queda muchísimo y no tengo duda de que el Barcelona va a remontar y va a ir hacia arriba".

Messi también reiteró que le "encantaría volver" al Barça en el futuro, pero mientras afirmó que su adaptación al PSG ha sido buena.

"He tenido la suerte de llegar a un vestuario con muy buenos jugadores y muy buenas personas. Esto es lo más importante. Mi adaptación ha sido rapidísima", dijo.

"Es un vestuario muy unido, eso ya se veía desde fuera y es algo que he podido confirmar al estar dentro", dijo, rechazando que haya una guerra de egos de puertas adentro.

Preguntado por si ve a Kylian Mbappé en el Real Madrid, Messi respondió: "Sólo él sabe lo que tiene en su cabeza y lo que va hacer".

