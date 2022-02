Agua "arracimada" promocionada por ministro peruano es una mezcla de jugos sin base científica

El ministro de Salud de Perú, Hernán Condori, era criticado esta semana por la comunidad médica por promover el consumo de "agua arracimada", un presunto antídoto que "hidrata las células". Esto no cuenta con respaldo científico ni tiene las propiedades que se le atribuyen.

Expertos señalaron a la AFP que la supuesta "agua arracimada" es solo una mezcla de extractos vegetales y que su promoción como una cura es una estafa. El Colegio Médico, en tanto, exige la renuncia del funcionario.

Condori, quien se estrenó el miércoles como cuarto ministro de Salud de Pedro Castillo, se enfrenta a críticas y pedidos de renuncia por incurrir en malas prácticas médicas, como haber recomendado el consumo de "agua arracimada" o "Cluster x 2" en redes sociales.

"No me dejan trabajar, déjenme trabajar (...). Propongo a colegas médicos y medios de prensa, vayan a Chanchamayo [una provincia en el centro de Perú], y sáquenme una receta de esa agua o un paciente al que le haya dado esa agua. Me sacan uno, y me voy", dijo este viernes a periodistas.

Ya el día de su juramento, el 9 de febrero, comenzó a circular en redes un video donde Condori aparece mostrando un frasco que dice "Cluster x 2" y "NHT Global".

Mientras lo exhibe, dice: "Cuando ingresa a nuestro cuerpo este tipo de agua arracimada, empieza a ingresar a las células, hidratando a las células. (...) Permite que entren los nutrientes a las células y también libera las sustancias tóxicas que hacen daño a nuestro cuerpo".

También lo recomienda a pacientes diabéticos para "asimilar mejor el medicamento".

De acuerdo a la ficha del producto en el sitio web de NHT Global, el "agua arracimada" beneficia al organismo "con una mayor y más eficiente hidratación de las células". Se añade que está fabricada con agua purificada desionizada, concentrado de jugo de granada, concentrado de jugo de arándano rojo, base de racimo, extracto de semilla de uva, ácido cítrico, benzoato de sodio y sorbato de potasio.

Pero el mismo fabricante advierte: "Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Dirección de Alimentos y Medicamentos de los EEUU. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad".

Tampoco en Perú está considerado como un medicamento, sino "como una bebida", indicó a la AFP una encargada de comunicaciones de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas de Perú (Digemid).

Por su parte, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) señaló en un comunicado el 10 de febrero que Cluster X2 cuenta con Registro Sanitario otorgado por la entidad desde el 18 de setiembre del 2017 como una "bebida para diluir a base de agua purificada, jugo concentrado de granada y jugo concentrado de arándano".

"Se nota que en realidad te están vendiendo una mezcla de extractos vegetales con conservantes (ascorbato y ácido cítrico). Pareciera ser un jugo diluido", dijo a la AFP Lisandro Falomir, docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), tras leer la ficha del producto promocionado por el nuevo jefe de Salud de Perú.

El experto no descartó que los extractos vegetales puedan tener algún componente beneficioso, como los antioxidantes. "Pero la explicación del video no hace referencia a eso y es pura mentira", señaló.

Javier Llamosa, exdecano del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Perú, apuntó al agua arracimada como una estafa: "No es un producto al cual se le pueda atribuir actividad farmacológica. Para nosotros, como farmacéuticos, si alguien promueve un producto sin evidencia científica para afirmarlo, está estafando a la gente".

El equipo de verificación de la AFP no encontró estudios científicos que respalden los dichos del ministro en repositorios en línea de artículos e investigaciones.

El jueves, el Colegio Médico de Perú exigió la renuncia de Condori por este episodio.

"El mencionado profesional promueve abiertamente el ejercicio ilegal de la medicina y el uso engañoso de preparados comerciales con supuestas virtudes medicinales sin contar con ninguna evidencia".

Lo mismo solicitó la Academia Nacional de Medicina de Perú.

vdm/sgf/lm/dga