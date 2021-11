Acusado de "complicidad" de genocidio en Ruanda rechaza haber estado "al tanto"

El francoruandés Claude Muhayimana, juzgado en París por "complicidad" en el genocidio de tutsis en 1994 en Ruanda, dijo este martes que no estaba "al tanto" de la planificación de estas masacres, al asegurar que era un "simple chófer".

Muhayimana, de 60 años y que en 1994 trabajaba como conductor para el hotel Guest House en Kibuye (oeste de Ruanda), está acusado de "complicidad" en genocidio y en crímenes contra la humanidad.

La acusación asegura que ayudó "conscientemente" a los militares y milicianos, garantizando su transporte a los lugares donde perpetraron la matanza de miembros de la minoría tutsi.

Durante el segundo día del juicio en Francia, el presidente del tribunal preguntó en varias ocasiones al acusado, que se enfrenta a la cadena perpetua, si reconocía el plan de exterminio.

"No es fácil, pero voy a intentar responder", declaró Muhayimana. "¿Cómo quiere usted que un simple chófer como yo ponga en marcha un plan concertado? No es posible. Yo no tenía autoridad", agregó.

Ante la insistencia del presidente del tribunal, la defensa protestó contra una pregunta que calificó de confusa para su cliente. Un intérprete le planteó de nuevo la cuestión en lengua kiñaruanda.

"Lo que sé a día de hoy es que hubo un genocidio, pero yo no sé si fue planificado", reiteró Muhayimana, quien reside en Francia, cuya nacionalidad obtuvo en 2010.

El régimen extremista hutu orquestó este genocidio de la minoría tutsi, perpetrado de abril a julio de 1994. Más de 800.000 personas fueron exterminadas, en una de las peores tragedias del siglo XX.

El proceso, cuya duración prevista es de un mes, es el primero en Francia contra un hombre corriente.

Los dos precedentes se saldaron con una condena a cadena perpetua contra dos antiguos alcaldes en 2016 y a 25 años de prisión contra un ex capitán del ejército en 2014.

