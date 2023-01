Abusos policiales "generalizados" contra refugiados rohinyás en Bangladés

Una unidad de élite de la policía de Bangladés practica la extorsión, el acoso y la detención arbitraria de refugiados rohinyás, a los que debería proteger, afirmó el martes la organización Human Rights Watch (HRW).

El Batallón de Policía Armada de Bangladés (APBn) opera en campamentos que albergan a cerca de un millón de miembros de la minoría apátrida rohinyá, la mayoría de los cuales huyeron de Birmania tras la sangrienta represión del ejército birmano, que la ONU investiga por genocidio.

Los refugiados y los trabajadores humanitarios afirmaron a HRW que la seguridad se deterioró en el campamento de Cox's Bazar desde 2020, después de que la unidad de policía se encarga de vigilarlo.

La organización de derechos humanos informó haber conversado con decenas de refugiados rohinyás que viven en este campamento superpoblado en el sureste del país, y haber documentado al menos 16 casos de abusos graves cometidos por agentes del APBn.

Un informe que el comandante de batallón Syed Harunor Rashid considera "dudoso".

"Los delincuentes cuentan hechos falsos y Human Rights Watch los denuncia", precisó a la AFP, añadiendo que la unidad iniciaría una investigación si "recibía quejas específicas".

Por su parte, varios refugiados rohinyás declararon a la AFP que los abusos de la policía eran "endémicos".

"Hace unos días volvía al campamento y agentes del APBn me detuvieron en el puesto de control, me interrogaron y me abofetearon", declaró Ali Jaker, de 20 años. Añadió que los policías le habían quitado su teléfono móvil y el equivalente a 50 dólares que llevaba consigo.

"Amenazaron con demandarme si contaba esta historia a alguien", dijo.

Otra refugiada, Sitara Bibi, de 45 años, explicó haber tenido que pagar a la policía el equivalente a 30 dólares. "Si no pagaba, la policía acusaría a mi hijo de tráfico de drogas", subrayó.

Un dirigente cívico rohinyá, que habló en forma anónima, también indicó a la AFP que los refugiados se veían obligados a pagar a la policía para desplazarse entre los campamentos o para entrar en ellos a altas horas de la noche.

