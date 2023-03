Aaron Rodgers confirma que quiere jugar en los New York Jets

El veterano 'quarterback' Aaron Rodgers, cuatro veces MVP de la liga de football americano (NFL), confirmó este miércoles que su deseo es abandonar los Green Bay Packers y jugar la próxima temporada con los New York Jets.

Rodgers, de 39 años, había dejado dejado entrever al final de la pasada campaña que su etapa en Green Bay podía llegar a su fin, después de militar 18 temporadas y ganar un anillo de campeón en 2011.

"Creo que desde el viernes he dejado claro que mi intención es jugar, y jugar para los New York Jets", confirmó Rodgers en una entrevista con el programa deportivo "The Pat McAfee Show".

El mariscal de campo había mantenido hasta ahora silencio respecto a su futuro mientras medios de prensa estadounidenses avanzaban que, lejos de pensar en el retiro, su voluntad era cambiar por primera vez de equipo en la NFL.

"Yo no he estado retrasando nada", señaló Rodgers. La operación no se ha llevado a cabo todavía "por la compensación que los Packers están tratando de obtener por mí".

Por eso "es interesante en este momento dar un paso atrás y echar un vistazo a todo el asunto", afirmó.

Packers, que mantienen actualmente negociaciones con los Jets para la salida de su estrella, se inclinaban en un primer momento por tratar de mantenerlo en el equipo pero en las últimas semanas llegaron a la conclusión de que la era Rodgers había acabado.

"Por mi parte todo el cariño, aprecio y gratitud por todo lo que Green Bay ha hecho por mí", dijo Rodgers.

"A los Packers les gustaría pasar página. Me lo han hecho saber con muchas palabras, se lo han hecho saber a otras personas con palabras directas", aseguró. "Y porque todavía tengo esa pasión y quiero jugar, me gustaría hacerlo en Nueva York, es solo una cuestión de conseguir hacerlo en este momento".

