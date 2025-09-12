You Do You: ARNETTE X Ópticas Visión 2025

Elige tu propia aventura con la colección ARNETTE SS25 por Ópticas Visión, diseñada para que seas tú mismo, sea como sea.

Esta temporada abre espacio para nuevos estilos sin reglas, que se integran al día a día con un atractivo atlético y sin esfuerzo. A través de siluetas urbanas futuristas y un toque de nostalgia Y2K, ARNETTE sigue empujando los límites de la creatividad.

Algunos modelos están fabricados con materiales alternativos, reforzando el compromiso de la marca con un futuro más sostenible. Con una visión responsable, los materiales bio basados redefinen el estilo a través de un diseño innovador. Aros de nylon biodegradables y detalles inyectados de bio-goma que permiten expresar tus valores sin renunciar a la creatividad y autenticidad visual.

Libera tu espíritu con ARNETTE, creada para quienes se atreven a desafiar lo convencional.

BUBBLEWRAP AN4353

ARNETTE (ÓPTICAS VISIÓN/ARNETTE)

Revive el espíritu urbano de los 90 con Bubblewrap, una silueta envolvente y aerodinámica fabricada con nylon biobasados. Sus lentes espejo y polarizados potencian un efecto monocromático audaz, en sintonía con una paleta de tonos modernos. Inspirado en el atletismo, su diseño rectangular se complementa con varillas cónicas dimensionales y un logotipo en relieve en el frente del armazón, fusionando rendimiento y estilo con actitud.

DERAIL AN7276U

ARNETTE (ÓPTICAS VISIÓN/ARNETTE)

Explora la ciudad con armazones cuadrados ligeros, fabricados en nylon biobasado. Esta versión deportiva de un estilo clásico presenta una silueta envolvente sutil, con varillas cóncavas ajustables y una bisagra flexible para mayor comodidad. El icónico logotipo ARNETTE en lettering resalta en el costado, complementando un diseño versátil disponible en tonos clásicos y contemporáneos.

*Aros fabricados en bio-nylon con un mínimo de 59% de contenido de carbono bio-basado.

**Bio-goma con un 29% de contenido de carbono bio-basado.

***Aros elaborados en bio-acetato con al menos 61% de contenido de carbono bio-basado.