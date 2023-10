Esté atento para no caer en falsas promesas de inversión en la bolsa

Las estafas que instan a las personas a invertir en línea son una de las muchas modalidades de los fraudes digitales que en la actualidad se promueven con fuerza en redes sociales. Tan solo en Estados Unidos, en el año 2022, los consumidores perdieron $3.800 millones producto de estas falsas inversiones, según información publicada por el diario Los Ángeles Times.

Según este diario, los fraudes mediante redes sociales son de los principales mecanismos que utilizan los estafadores para captar a posibles víctimas.

Costa Rica no escapa a esta realidad. Actualmente se registran casos de estafadores que operan de una manera organizada y sofisticada mediante redes sociales, que utilizan el nombre y prestigio de empresas serias que cotizan en la bolsa de valores, e instan al público a invertir en acciones de dichas compañías.

Este es el caso de Establishment Labs (Nasdaq: ESTA), empresa de origen costarricense que cotiza en la Bolsa de Valores de Nasdaq. A principios de este año, la compañía identificó que su nombre se utilizaba en diferentes redes sociales para promover inversiones fraudulentas a través de plataformas en línea.

En el caso de Establishment Labs, la manera de operar de los estafadores, consiste en prometer a los potenciales inversores multiplicar las ganancias de lo invertido en un tiempo récord. Una vez que la víctima realiza la inversión (generalmente mediante una plataforma en línea), los estafadores desaparecen.

Establishment Labs, en sus esfuerzos de combatir la estafa, ha interpuesto las respectivas denuncias ante Meta y Google (sitios que se utilizan para captar a las posibles víctimas) con el fin de detener la publicidad fraudulenta que utiliza su nombre y en la que, incluso, se ha utilizado fotografías de altos ejecutivos de Establishment Labs, especialmente su CEO y Fundador, Juan José Chacón Quirós, para promover las estafas.

“Actualmente, nuestra empresa continúa combatiendo el fraude y el uso indebido de su imagen y su prestigio, de la cual estos individuos se están aprovechando”, — Salvador Dada Santos, Presidente de Establishment Labs Costa Rica.

¿Cómo detectar las estafas? Copiado!

Lo primero es agudizar el sentido común y comprender que cuando le garantizan altos réditos, por un bajo monto a invertir y en un tiempo corto de retorno es muy probable que se encuentre frente a una estafa. Recuerde que las inversiones reales en la bolsa siempre representarán un porcentaje de riesgo para el inversor, ya que fluctúan minuto a minuto; por lo que una inversión real no le hará falsas promesas.

y comprender que cuando le garantizan altos réditos, por un bajo monto a invertir y en un tiempo corto de retorno es muy probable que se encuentre frente a una estafa. Recuerde que las inversiones reales en la bolsa siempre representarán un porcentaje de riesgo para el inversor, ya que fluctúan minuto a minuto; por lo que una inversión real no le hará falsas promesas. La manera adecuada de invertir en la bolsa es mediante un corredor autorizado . Consulte siempre las plataformas oficiales para conocer la información de corredores autorizados tanto en Estados Unidos como en Costa Rica, aconseja el representante de Establishment Labs.

. Consulte siempre las plataformas oficiales para conocer la información de corredores autorizados tanto en Estados Unidos como en Costa Rica, aconseja el representante de Establishment Labs. Tome en cuenta que las empresas de renombre que se cotizan en la bolsa no realizan anuncios de inversiones en redes sociales como Instagram, Facebook o YouTube ni otras similares.

que se cotizan en la bolsa como Instagram, Facebook o YouTube ni otras similares. Si, tras dar su número de teléfono para ser contactado por una empresa o supuesto corredor de bolsa, recibe llamadas excesivas para persuadirlo a invertir de manera rápida, encienda las luces de alerta. Un corredor autorizado no lo estará acosando vía telefónica para instarlo a esta acción, ya que su labor es asesorar y guiarlo cuando ya usted tomó por su cuenta la decisión de invertir.

para instarlo a esta acción, ya que su labor es asesorar y guiarlo cuando ya usted tomó por su cuenta la decisión de invertir. Al recibir llamadas recurrentes, esté atento también al lugar de procedencia de éstas, y si el número cambia constantemente de país.

también de éstas, y si el número cambia constantemente de país. Corrobore los nombres de los perfiles que ofrecen este tipo de inversión , así como las páginas web y el nombre de las plataformas donde se realizan las inversiones. Cuando se trata de estafas, los nombres de los perfiles, así como las páginas, cambian constantemente de nombre, así como el país desde donde opera la página web, para evitar dejar rastros.

, así como las páginas web y el nombre de las plataformas donde se realizan las inversiones. Cuando se trata de estafas, los nombres de los perfiles, así como las páginas, cambian constantemente de nombre, así como el país desde donde opera la página web, para evitar dejar rastros. Al ingresar sus datos personales, las plataformas generalmente operan enviando un link por mensaje de texto para redireccionarlo al sitio web de la plataforma de inversión en la cual se completa un formulario, e incluso solicitan documentos como recibos públicos y cédula para corroborar su identidad. Finalmente, solicitan los datos de la tarjeta para proceder con la inversión.

Invertir en la bolsa puede ser un asunto complejo, que requiere la guía de expertos autorizados. Recuerde, que antes de invertir en una empresa pública en la bolsa de valores es importante que se informe sobre dicha compañía, sobre el tipo de inversión, y la guía disponible para invertir en la misma.

“Lo recomendable es recibir asesoría de confianza, sobre cómo se deben realizar estas inversiones en la bolsa y qué es invertir en una bolsa de valores y cuáles son los canales oficiales para hacerlo para que el riesgo de inversión sea mucho más controlado. Establishment Labs promueve la inversión segura, porque confiamos en el futuro de la empresa, pero invitamos a invertir de una manera adecuada, y no a través de invitaciones mediante redes sociales. Las empresas no van a ofrecer invertir nunca mediante técnicas de dinero fácil y rápido, pues no funciona así”, puntualizó el Presidente de Establishment Labs Costa Rica.