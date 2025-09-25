Siempre con las PYMES: Scotiabank impulsa el crecimiento empresarial con soluciones integrales

En Scotiabank, entendemos que una pequeña o mediana empresa (pyme) necesita más que crédito para crecer: requiere un aliado estratégico que la acompañe con asesoría y soluciones que entienden tu negocio. Por eso, bajo la campaña Siempre con las PYMES, ofrecemos una propuesta integral que combina productos financieros y no financieros, organizada en tres grandes categorías:

- Soluciones de financiamiento: opciones como leasing, préstamos a plazo, líneas de crédito, tarjeta de crédito empresarial y acceso a recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).

- Cash Management: herramientas que apoyan la gestión diaria, entre ellas, cuentas empresariales, inversiones, Scotia POS y soluciones de e-commerce.

- Seguros para pymes: coberturas adaptadas a distintos sectores y necesidades, que protegen los activos y operaciones del negocio.

“Gracias a este completo portafolio, Scotiabank brinda a cada empresa la posibilidad de estructurar su propio ecosistema, ajustado a su etapa de desarrollo y sus planes de crecimiento”, explicó Leonardo Soto, gerente de Productos Pymes de Scotiabank.

Múltiples opciones diseñadas para crecer

Como entidad acreditada para ofrecer recursos del SBD, Scotiabank puede otorgar créditos en condiciones blandas que se traducen en tasas competitivas y comisiones más bajas frente a un crédito regular. Esto permite a las pymes acceder a liquidez para capital de trabajo, inversión en activos productivos o consolidación de pasivos, complementando además con productos como cuentas, inversiones o seguros, según cada necesidad.

“Desde que Scotiabank se acreditó como operador del SBD en 2020, más del 73% de sus clientes pymes se han beneficiado con productos de esta línea. Este crecimiento sostenido confirma la relevancia de la propuesta y la confianza depositada en el banco como socio estratégico. Para este año, tenemos a disposición del sector pymes ₡12.600 millones en recursos de SBD”, comentó Soto.

De la misma manera, entre otras soluciones muy demandadas, se encuentra la línea de crédito revolutiva, que facilita capital de trabajo inmediato y flexible. El leasing, por su parte, se consolida como una alternativa atractiva para adquirir o renovar maquinaria, equipo y flotilla de vehículos, con beneficios fiscales adicionales. También destacan los préstamos a plazo, de hasta 15 años, orientados a inversiones de mediano y largo plazo, como la compra o construcción de oficinas, locales comerciales o bodegas, traslado de crédito o consolidación de pasivos.

El compromiso de Scotiabank con el desarrollo de la pyme local se refleja en programas como la Iniciativa Mujeres Scotiabank, que destina recursos para potenciar proyectos liderados por mujeres. Asimismo, los sectores de comercio y servicios concentran buena parte de la colocación de créditos, fortaleciendo así áreas clave del tejido productivo nacional.

Con Siempre con las PYMES, Scotiabank reafirma su compromiso de acompañar a personas empresarias costarricenses en cada paso, ofreciendo asesoría experta, financiamiento competitivo y un conjunto integral de soluciones que marcan la diferencia.

