A la mayoría de nosotros nos cuesta entender este concepto alternativo de moneda: uno donde los bancos no son intermediarios o el valor de la moneda no está respaldada por un gobierno. Si no hay un ente emisor que lo respalde, ¿cómo se puede considerar moneda?Los BitCoins y las otras mil criptomonedas existentes son activos digitales, equivalentes a una aplicación que compró en una tienda virtual, una licencia para usar un software, una película que compró en Amazon Prime, Google Play o Apple Store. No son tangibles como billetes y monedas, pero existen en un registro digital y un valor asignado que sube o baja dependiendo de lo que la gente esté dispuesta a pagar por él.