OMODA 4: Innovación inteligente y diseño futurista que redefine la movilidad

La marca china OMODA presentó al mundo su nuevo SUV, el OMODA 4, durante el OMODA | JAECOO International User Summit, realizado en Wuhu, China. Este nuevo modelo se integra al competitivo segmento B y está construido sobre la reconocida plataforma T1X, la misma que da vida a sus hermanos de gama: OMODA 5, 7 y 9.

El OMODA 4 cautiva por su diseño vanguardista y futurista, inspirado en el espacio exterior. Su silueta robusta y deportiva le otorga una presencia moderna y atractiva, reforzando la identidad visual de la marca.

En el interior, OMODA mantiene su esencia de sofisticación, realzada con detalles en fibra de carbono. Su cabina, denominada “Starship Cockpit” (cabina de nave espacial), ofrece una ambientación moderna, tecnológica y totalmente inmersiva, con una interfaz que invita a una experiencia de conducción sensorial.

Movilidad personalizada y evolutiva

El OMODA 4 incorpora un taller creativo temático que permite adaptar el ambiente interior al estado de ánimo o escenario de uso. Cada tema reconfigura la iluminación, la interfaz y la atmósfera general del vehículo, transformando cada trayecto en una experiencia única.

La marca no reveló aún los detalles de motorización, aunque se espera que el modelo cuente con versiones de combustión, híbridas y eléctricas, reafirmando la apuesta de OMODA por una movilidad inteligente y sostenible.

Además, se anunció que próximamente se presentará una variante aún más deportiva, el OMODA 4 “Ultra”, que destacará por un diseño más agresivo y un alerón trasero superior que potencia su carácter dinámico.

“El nuevo OMODA 4 representa una evolución natural en la propuesta de movilidad inteligente de la marca. Su diseño futurista, inspirado en el espacio, y su enfoque en la personalización reflejan la visión de OMODA de conectar con una nueva generación de conductores que buscan tecnología, estilo y una experiencia diferente al volante. En Grupo Cofiño estamos muy entusiasmados de poder traer este modelo al país, y confiamos en que su llegada —prevista para el primer semestre del próximo año— fortalecerá aún más la presencia de OMODA en Costa Rica.” — Nicole Maynard, Gerente de Mercadeo de Grupo Cofiño.

El OMODA 4 representa un paso más en la evolución de OMODA & JAECOO, grupo que este año alcanzó el puesto 233 en el ranking Fortune Global 500 y superó los 5 millones de exportaciones acumuladas.

La marca continúa su rápida expansión global y podría llegar a Costa Rica a finales del primer semestre del próximo año, de la mano de su importador Grupo Cofiño.

