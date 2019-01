Cuando las personas no lavan adecuadamente su ropa o no lo hacen regularmente, se exponen no solo a los malos olores que se impregna en la zona íntima y en las axilas. También podrían desarrollar infecciones y agravar problemas preexistentes en la piel. “El principal problema ocurre con la ropa interior, porque en las zonas íntimas hay humedad y una temperatura ideal para la multiplicación de los microorganismos”, dice la microbióloga María Laura Arias.