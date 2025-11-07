BRANDVOICE
contenido patrocinado

kölbi lanza promoción especial para premiar a sus clientes en esta Navidad

La campaña “Con kölbi podés más y recibís más” ofrece descuentos, gigas adicionales y facilidades de financiamiento para que los usuarios disfruten una Navidad conectada.

Por Alejandro Monge

Presentado por: kölbi








kölbiNavidadpromociónVDN
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.