Los clientes más fieles de kölbi tendrán una inmejorable oportunidad para vivir esta Navidad gozando de mejores beneficios, precios muy atractivos y muchísimas facilidades de compra en sus servicios móviles.

kölbi lanza promoción especial para premiar a sus clientes en esta Navidad

La empresa de telecomunicaciones lanzó la campaña “Con kölbi podés más y recibís más”, con la cual busca agradecer a sus clientes más fieles para que puedan disfrutar de una Navidad y un fin de año con una mejor conectividad.

“En kölbi queremos agradecer la confianza y la fidelidad de nuestros clientes. Es por eso que en esta Navidad queremos lanzar una campaña que se llama ‘Con kölbi podés más y recibís más’, porque representa exactamente eso: el cliente va a recibir muchos más precios especiales y muchos más beneficios reales”, comentó Monserrath Salas, vocera de kölbi.

Monserrath Salas, vocera de kölbi (Marvin Caracaca)

La promoción entró en vigencia desde el 28 de octubre y estará disponible hasta el 17 de noviembre, por lo que los interesados deben actuar rápido si quieren aprovechar las condiciones especiales de descuentos en modelos seleccionados de teléfonos celulares, regalías exclusivas y una serie de beneficios muy importantes en modalidades pospago y prepago.

kölbi (Marvin Caracaca/Marvin Caravaca)

Planes Postpago: Quienes adquieran o renueven los planes K Plus contarán con el doble de gigas para navegar y aplicaciones ilimitadas como WhatsApp, Facebook e Instagram, todo esto sin consumir su plan de datos. Aplica desde los ₡12,000 al mes.

kölbi (Marvin Caracaca/Marvin Caravaca)

Kit Prepago: Con este, los clientes podrán elegir el teléfono de su preferencia y recibir un bono de bienvenida de ₡6,000 con su primera recarga. Posteriormente, en cada recarga de ₡1.000 en adelante, se duplicará su bono, así como los megas y gigas para las redes sociales.

“Tenemos opciones de financiamiento para todos nuestros clientes, y es con la tarjeta BCR kölbi que tienen un plazo de hasta 36 meses. También tienen opciones de financiamiento con Credix y con la tarjeta del BAC con Tasa Cero”, añadió Salas.

kölbi (Marvin Caracaca/Marvin Caravaca)

Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto llamando al 1193 o al WhatsApp 8550-5550, ambos canales oficiales de comunicación de kölbi.