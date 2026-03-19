HP refuerza su compromiso con el trabajo híbrido con innovaciones de audio y video de próxima generación en ISE 2026

HP reforzó su compromiso con el trabajo híbrido al expandir su portafolio de innovaciones diseñadas para el futuro que permiten soluciones de colaboración más inteligentes e intuitivas. Desde auriculares de próxima generación hasta soluciones inteligentes de videoconferencia, HP está ofreciendo herramientas que ayudan a las organizaciones a prosperar en un mundo donde la flexibilidad y la productividad son clave.

Innovaciones de audio “mission ready” para el trabajo híbrido

Con un guiño a su legado en comunicaciones de misión crítica, HP Poly presenta HP Poly Mission Series , una nueva familia de auriculares USB con cable diseñados para ofrecer audio confiable y nítido en entornos de trabajo híbrido, con un diseño cómodo y ligero. Los auriculares HP Poly Mission Series incorporan cancelación de ruido basada en IA, para reducir la distracción del ruido de fondo, además de audio de banda superancha que brinda una transmisión de voz avanzada.

HP Poly Mission 400 Series está diseñada para brindar comodidad durante todo el día, ideal para trabajadores en oficina y remotos.

está diseñada para brindar comodidad durante todo el día, ideal para trabajadores en oficina y remotos. HP Poly Mission 600 Series cuenta con dos micrófonos con cancelación de ruido para una mejor reducción del ruido ambiental, así como mayor comodidad y controles mejorados.

cuenta con dos micrófonos con cancelación de ruido para una mejor reducción del ruido ambiental, así como mayor comodidad y controles mejorados. HP Poly Mission 800 Series combina cuatro micrófonos con cancelación de ruido y ANC (por sus siglas en inglés, Active Noise Cancellation) avanzado para ofrecer una claridad de voz inigualable.

HP Poly ofrece soluciones de video preparadas para el futuro diseñadas para optimizar las experiencias de colaboración con la barra de video HP Poly Studio V12, la HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock y el Poly VideoOS 5.0 de próxima generación.

Colaboración en video preparada para los retos del futuro con HP Poly VideoOS 5.0

HP Poly VideoOS 5.0 incorpora una importante actualización de la plataforma a Android 13, añadiendo mejoras arquitectónicas diseñadas para respaldar futuras innovaciones, optimizar el rendimiento a largo plazo y ampliar el soporte del ciclo de vida para las soluciones de video Studio de próxima generación de HP Poly. Esta versión también habilita encuadres de cámara más inteligentes, bloqueo de ruido con IA mejorado, mezcla de audio con múltiples micrófonos y un rendimiento más rápido del controlador táctil. El portafolio de video de próxima generación de HP Poly está certificado para Microsoft Teams y Zoom en Android 13. Esta actualización también sienta las bases para Poly VideoOS 5.1, incluyendo el cambio automático de multicámara con HP Poly DirectorAI. HP Poly VideoOS 5.0 establece la base para futuras actualizaciones hasta Android 17 y soporte hasta 2032.

Simplificando la experiencia BYOD en salas de reuniones

HP está redefiniendo la experiencia Bring Your Own Device (BYOD) con la barra de video HP Poly Studio V12 y la base HP Thunderbolt 4 180W G6 Dock . Esta solución ofrece una conexión simple de un solo cable para acceder de inmediato al sistema audiovisual de la sala, incluyendo pantallas, red, cámaras, micrófonos y bocinas, tanto para colaboración presencial como para reuniones remotas, mientras mantiene las laptops cargadas. Esta propuesta BYOD está diseñada para usuarios de Windows, Mac y Chromebook. La experiencia se optimiza al permitir que los equipos de TI tengan control remoto sobre configuraciones, actualizaciones de firmware y estado de los dispositivos desde una única plataforma de gestión: HP Poly Lens.

HP Dimension con Google Beam redefine la conexión con IA

HP y Google están redefiniendo lo que significa la conexión al presentar HP Dimension con Google Beam (anteriormente Project Starline), una solución de comunicación por video 3D impulsada por IA y con apariencia realista, diseñada para llevar la colaboración virtual al siguiente nivel.

HP Dimension con Google Beam combina revolucionarias imágenes 3D, iluminación adaptativa, captura con seis cámaras, audio espacial e IA para crear reuniones inmersivas y realistas, sin necesidad de dispositivos portátiles.

Precio y disponibilidad

Los productos estarán disponibles a partir de marzo a través de HP.COM