Frigidaire lanza nuevas líneas de cocinas en Costa Rica: más tecnología, diseño y funcionalidad para cada hogar

En línea con su compromiso por ofrecer soluciones que mejoren la vida en el hogar, Frigidaire anuncia el lanzamiento en Costa Rica de una renovada línea de cocinas, desarrollada a partir de un estudio de mercado realizado en Centroamérica para comprender de manera más profunda las preferencias, hábitos y necesidades actuales de los consumidores de la región.

El estudio de mercado evidenció la creciente demanda por electrodomésticos que integren funcionalidad, eficiencia energética y diseño adaptado a diferentes estilos de vida y espacios. Como resultado, Frigidaire diseñó un nuevo portafolio que responde específicamente a esos hallazgos.

Frigidaire fue la primera marca en lanzar un refrigerador eléctrico autónomo en 1918. Desde entonces, su misión ha sido la misma: mejorar la vida en casa con tecnología útil.

“Este portafolio nace del conocimiento profundo de los hogares centroamericanos donde la cocina sigue siendo un espacio de encuentro, tradición y creatividad. Escuchar con interés y detenimiento al consumidor —exigente, práctico y altamente involucrado en la experiencia culinaria— nos permitió diseñar soluciones auténticas, pensadas para su día a día. Innovar con propósito comienza por entender a quién servimos”, afirmó Alba Muñoz, especialista de categoría de cocción.

El nuevo portafolio incluye cocinas de 20’, 24’ y 30’, las cuales, fueron diseñadas para quienes buscan equipos resistentes y de alto desempeño. Es una línea de cocinas a gas con componentes removibles, horno con esmalte vitrificado y nuevas parrillas con 8 puntos de apoyo, que aportan mayor estabilidad. Incorpora además tecnologías exclusivas como VaporBake y VaporRegenerate, que mejoran la calidad del horneado y la textura al recalentar los alimentos.

“Con tecnologías como VaporBake y VaporRegenerate, damos respuesta a una necesidad concreta para cocinar de forma más saludable, práctica y eficiente. VaporBake permite lograr horneados más uniformes, conservando mejor la humedad natural de los alimentos, mientras que VaporRegenerate mejora la textura y el sabor al recalentar, evitando que los platillos se resequen o pierdan su calidad original”, agregó, Muñoz.

Opciones empotrables para distintos estilos de vida

En el segmento empotrable, Frigidaire presenta una variedad de productos a gas y eléctricos, pensados para adaptarse a distintos tipos de cocina, espacios y necesidades del hogar.

• Frigidaire 24”: esta gama de empotrables, es ideal para espacios reducidos y contemporáneos. Combina un horno y microondas con tecnología PerfectCook 360, que optimiza los tiempos de cocción y reduce desperdicios. Con una capacidad líder en su categoría (80L), múltiples modos de cocción y un extractor elegante y potente.

• Frigidaire Professional: Este diseño cuenta con las mismas características técnicas de la línea Gallery, pero destaca porque su elegante diseño está pensado para quienes buscan llevar su cocina al siguiente nivel, combinando estética sofisticada con desempeño profesional.

Wendy Acuña, Allan Elizondo, Alba Muñoz y Juan Daza, durante la presentación de los nuevos productos.

“Frigidaire cuenta con un gran reconocimiento de marca entre los consumidores costarricenses por la confianza que ha generado el desempeño de nuestros productos a lo largo de más de 30 años de estar en el país. Además, este nuevo portafolio contará con precios competitivos adaptados a los presupuestos de nuestros consumidores y que podrán ser encontrados en más de 500 puntos de venta autorizados en todo el país” comentó Allan Elizondo, gerente comercial de Frigidaire para Costa Rica.

Frigidaire mantiene una participación destacada en el mercado de línea blanca en Centroamérica, con una participación mayor al 14% como negocio, y en Costa Rica se ubica entre las marcas líderes, con una presencia sostenida en los principales canales de distribución.

Acerca de FRIGIDAIRE

Fundada en 1916 como Guardian Frigerator Company en Fort Wayne, Indiana, Frigidaire ha sido pionera en la innovación de electrodomésticos durante más de un siglo. La empresa presentó el primer refrigerador eléctrico autónomo en 1918, revolucionando la conservación de alimentos y marcando el inicio de la refrigeración moderna.

Hoy en día, Frigidaire continúa ofreciendo electrodomésticos innovadores, confiables y con estilo que simplifican la vida diaria. Desde refrigeradores de bajo consumo energético hasta cocinas intuitivas y soluciones de lavandería, Frigidaire mantiene su compromiso con la calidad, el rendimiento y la satisfacción del cliente.

Más información en: Copiado!