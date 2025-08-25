BRANDVOICE
contenido patrocinado

Frigidaire lanza nuevas líneas de cocinas en Costa Rica: más tecnología, diseño y funcionalidad para cada hogar

Diseñadas a partir de estudios regionales, estas nuevas cocinas no solo responden a lo que buscan los hogares costarricenses, sino que reflejan cómo han cambiado los espacios, las rutinas y las expectativas en la cocina de hoy.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Electrolux

BradVoice







Frigidairetendencia en cocinastecnologíaelectrodomésticosNSCElectrolux
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.